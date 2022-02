Henry Cavill e Warhammer: in un video l'adorabile lato nerd dell'attore

News Cinema

Se a Lucca Comics & Games abbiamo visto Joe Manganiello giocare a Dungeons & Dragons, Henry Cavill è un appassionato di Warhammer e si è concesso una giornata di evasione come vediamo in questo video.

Ma quanto ci piace Henry Cavill! Non solo come attore, ma come essere umano nei suoi lati più insospettabili, con i suoi interessi da nerd, o per meglio dire da comune appassionato di cose. Sapevamo già che è in grado di costruirsi un computer da solo, che adora fumetti e games, e oggi lo ritroviamo impegnato ad ammirare Warhammer, gioco di cui è un vero fanatico, in una visita al Warhammer World, a Nottingham, dove ha sede l'azienda creatrice del gioco, tutto ampiamente documentato su Twitter e Instagram.

Henry Cavill e Warhammer

Come dicevamo, non è un segreto la passione di Henry Cavill per Warhammer, che ha citato in diverse interviste e su cui gli piacerebbe interpretare un possibile film. Nella visita a Warhammer World, armato di caffé, lo vediamo incantarsi di fronte alle creazioni di questo mondo, visitare il museo del gioco, prestarsi a foto e conversazioni con lavoratori e fan, estasiati dalla sua visita. Qua sotto lo potete vedere, prima del video, in un'immagine che ha condiviso tempo fa sul suo profilo Instagram durante il lockdown, che lo mostra intento a dipingere un minuscolo personaggio del gioco.

La prossima volta che lo vedremo in The Witcher siamo certi che penseremo a quanto sia felice questo adorabile ragazzone di interpretare un personaggio del genere e speriamo che il suo interesse aiuti a portare al cinema, tra i tanti mondi fantasy già esistenti sul grande schermo, anche quello di Warhammer.