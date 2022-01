Hellbender: il trailer dell’horror in cui chi mangia un verme vivo è perduto

News Cinema

E’ arrivato il suggestivo e agghiacciante trailer di Hellbender, un horror realizzato da una famiglia di appassionati del genere che scrive, dirige e recita. Si parla di streghe, di boschi e di simboli occulti.

Di film horror non se ne fanno mai abbastanza, e infatti esiste una piattaforma streaming dedicata, chiamata Shudder e su cui, il 24 febbraio, arriverà Hellbender. A dirigerlo è una famiglia specializzata in thriller e film dell'orrore: The Adams.

Cineasti autodidatti, The Adams scrivono, dirigono, recitano producono, montano e compongono le musiche. La matriarca, per così dire, è Toby Poser, che ha recitato in una serie di film, fra cui Autumn in New York. Ci sono poi John Adams (marito di Toby) e le due figlie Zelda e Lulu. Hellbender è il quarto film del team e oggi è arrivato il trailer.

Hellbender: la trama

Ecco la sinossi ufficiale di Hellbender:

In Hellbender, la sedicenne Izzy (Zelda Adams) soffre di una rara malattia che l'ha tenuta isolata in cima a una montagna per tutta la vita insieme a sua madre (Toby Poser). Mentre Izzy comincia a porsi domande sulla sua malattia, si allontana dalla sua prigione e diventa segretamente amica di Amber (Lulu Adams), un'altra ragazza che vive sulla montagna. Purtroppo la felicità svanisce non appena la Izzy mangia, per un gioco infantile, un verme vivo e si ritrova improvvisamente preda di una fame insaziabile e violenta. Per comprenderne la ragione, la ragazza è costretta a venire a conoscenza di oscuri segreti che riguardano la sua famiglia e un'antica forza che ha a che vedere con la sua stirpe.

Hellbender: il trailer

Che gli Adams sappiano giocare con i cliché dell'horror è cosa certa, almeno a giudicare dal trailer di Hellbender, in cui a fare davvero impressione è il sangue che esce dalla bocca tanto di Izzy quanto di sua madre. E’ chiaro che nella famiglia della ragazza ci sono e ci sono state delle streghe, e vediamo anche un simbolo occulto che, tra l'altro, campeggia anche sul poster del film. Spaventoso, infine, e cupo è il bosco che copre la montagna dove la vicenda si svolge.