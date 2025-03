Helen Mirren liquida James Bond 007: "Nasce da un profondo sessismo"

News Cinema

Helen Mirren non crede che una donna debba interpretare James Bond 007, perché ritiene che il personaggio nasca uomo per un motivo preciso. Vorrebbe però più storie sulle donne che nei decenni hanno lavorato nei servizi segreti (attivamente).

Helen Mirren preferirebbe storie di agenti segrete al posto delle solite storie su Bond

Tra gli interpreti della miniserie MobLand su Paramount+, al fianco di Pierce Brosnan e Tom Hardy, Helen Mirren ha toccato l'argomento James Bond 007, richiamato dalla presenza di Brosnan, uno dei Bond più amati del grande schermo. L'attrice veterana, quasi ottantenne, ha espresso il suo apprezzamento per le doti attoriali di Brosnan e anche di Daniel Craig, per associazione di idee, ma non l'ha esteso all'agente segreto ideato da Ian Fleming. A lei non è mai piaciuto, indipendentemente da chi l'abbia interpretato: "Tutta la serie di Bond... non è mai stata roba per me. Davvero. Non mi è mai piaciuto James Bond. Non mi piacevano le donne nei James Bond... Proprio l'idea di James Bond nasce da un sessismo profondo, ne è inzuppata. Le donne sono state un grande elemento importante dei Servizi Segreti. Lo sono sempre state. Molto coraggiose. Se sentite quello che fecero le donne nella Resistenza Francese, sono state incredibilmente coraggiose. Per cui racconterei piuttosto le storie straordinarie delle donne che hanno lavorato in quel mondo." Mirren, che peraltro ha anche partecipato con notevole autoironia alla parodia contromaschilista di Checco Zalone in "La vacinada", si riferisce probabilmente più al modo in cui 007 è stato fino all'era Craig. Ci è sembrato che gli ultimi film l'avessero già reso relativamente più vulnerabile, cercando maggiori sfumature e ruoli più attivi per i personaggi femminili.