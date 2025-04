Heather Graham torna al cinema in Entity Within, dalla "vera" storia soprannaturale già raccontata nel film Entity

News Cinema

Heather Graham sarà protagonista di Entity Within, da una storia vera del soprannaturale, che nel 1981 dette vita al film Entity con Barbara Hershey.

La carriera di Heather Graham, l'attrice lanciata negli anni '90 da film come Cowgirl Il nuovo sesso e il bellissimo Boogie Nights di Paul Thomas Anderson, apparsa anche in Una notte di leoni, è andata in calando con film sempre meno visti e ruoli che non hanno lasciato il segno. Adesso è stato annunciato che interpreterà Doris Bither in un film che racconta uno dei casi soprannaturali più documentati della storia americana, Entity Within, che nel 1978 dette origine a un libro di Frank De Felitta e successivamente a un film con Barbara Hrshey diretto da Sidney J. Furie, Entity, che all'epoca ebbe un dicreto successo. Ma di quale storia "vera" si tratta?

Entity Within e la storia che racconta

Doris Bither era una madre single di quattro figli, che viveva a Cuver City in California nei primi anno Settanta. La situazione in cui viveva era instabile e l'ambiente caotico, quando nel 1974 la donna rese noti gli strani fenomeni che accadevano in casa sua, tra cui la presenza di un'imprecisata entità (o più entità) che la colpiva violentemente e la aggrediva sessualmente, oltre a vari eventi del genere attribuito ai poltergeist. Bither coinvolse due parapsicologi nelle ricerche, ed entrambi dichiararono di aver assistito ad alcune delle cose raccontate dalla donna. Il caso divise gli esperti e oggi tornerà sul grande schermo con questa nuova versione e Heather Graham come protagonista. Nel cast ci sono anche Mimi Rogers, Morgan Peter Brown e Kevin Keppy, mentre la regia è di Nick Simon. Anche se personalmente siamo più che scettici sulla veridicità di queste storie, va detto che al cinema sono sempre affascinanti e dunque aspettiamo fiduciosi questa nuova versione.