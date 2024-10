Heart Eyes: ecco il primo teaser red band ufficiale dell'horror... di San Valentino

News Cinema

Un serial killer mascherato prende di mira le coppiette di innamorati in questo nuovo film che vedremo prossimamente e che debutterà nelle sale americane in occasione della storia festa degli innamorati.

Lo chiamano "Heart Eyes Killer", ed è un serial killer che, nel giorno della festa degli innamorati, perseguita e uccide barbaramente le coppiette che decidono di festeggiare a colpi di romanticismo, sdolcinatezze e effusioni più o meno spinte. Le sue efferate imprese sono raccontate in un nuovo horror che si intitola Heart Eyes e che vedremo prossimamente (negli USA debutterà in sala proprio in occasione di San Valentino).

Il film è stato scritto da Phillip Murphy, Michael Kennedy e Christopher Landon (questi ultimi due già collaboratori in Freaky), mentre a dirigere c'è Josh Ruben, già autore di horror come Scare Me e A cena con il lupo. Nel cast di sono Olivia Holt, Jordana Brewster, Mason Gooding, Gigi Zumbado, Michaela Watkins, Devon Sawa.

Questo è il suo primo teaser trailer ufficiale. Versione, ovviamente, red band.