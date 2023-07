Hayley Atwell rompe il silenzio sul presunto flirt con Tom Cruise

News Cinema

Dopo anni di rumors sul loro presunto flirt, Hayley Atwell rompe il silenzio e smentisce il legame sentimentale con Tom Cruise. I due saranno sui nostri schermi dal 12 luglio in Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno

Hayley Atwell e Tom Cruise dividono la scena in Mission Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno, settimo capitolo del franchise con protagonista Ethan Hunt che avrà al suo fianco anche una new entry. Per Hayley Atwell si tratta di un vero e proprio debutto nel franchise d’azione, ma l’attrice ha già guadagnato forte popolarità grazie all’universo Marvel dove ha interpretato Peggy Carter, la dolce metà di Steve Rogers (aka Captain America). Eppure, parlando di interesse romantico, negli ultimi anni insistenti voci di corridoio hanno puntato su presunti flirt tra Hayley Atwell e Tom Cruise, un dettaglio commentato in prima persona dall’attrice e smentito.



Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film Mission Impossible 7 - HD

Hayley Atwell smentisce i presunti flirt con Tom Cruise: “Per me è come uno zio”

Si vociferava tempo fa che tra Hayley Atwell e Tom Cruise ci fosse un flirt in corso, una voce di corridoio diffusasi soprattutto all’inizio delle riprese del settimo capitolo di Mission: Impossible e affrontato tempo dopo proprio da Hayley Atwell in persona. L’attrice ha raccontato a The Independent di essere stata colta di sorpresa da quei rumors. In più ha precisato di avere un bel rapporto con Tom Cruise, come se fossero quasi di famiglia, esattamente come con il regista Christopher McQuarrie. Ai microfoni di The Independent, ha raccontato:

Li vedo come una specie di due zii. All’epoca circolavano alcune voci strane, sembravano un po’ vili, spregevoli, volgari e non mi rispecchiano. Perché dovrebbero supporre o proiettare qualcosa su di me e il mio rapporto con il mio collega di lavoro e il mio capo? È sconvolgente, perché coinvolgono persone della mia vita reale, della mia vita personale, costrette a pagarne il prezzo. Diventa invasivo. Ma Tom indossa la fama come un capo d’abbigliamento largo. Quando gliene parlavo, mi diceva: ‘Sai esattamente chi sei. Sai cosa stai facendo ed è l’unica cosa che conta. Non importa quello che la gente pensa di te, se sei coerente con te stessa e conosci i tuoi valori’.

Le voci in merito ad un possibile flirt tra i due attori protagonisti di Mission: Impossible 7 risalgono al 2020, diffuse da The Sun. Oggi, però, Hayley Atwell ha precisato che tra i due non vi è mai stata un’intesa sentimentale. Manca pochissimo al lancio del film sul grande schermo e, nel frattempo, Tom Cruise avrebbe conquistato altri membri della famiglia di Hayley Atwell, concedendosi un giro in elicottero su Londra con sua mamma e sua nonna.