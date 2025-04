Hayao Miyazaki: c'è voluto più di un anno per animare una scena di 4 secondi di Si Alza il Vento

News Cinema

Per completare una scena di di 4 secondi di Si alza il vento di Hayao Miyazaki, l'animatore Eiji Yamamori ha impiegato 15 mesi. Il papà di Studio Ghibli, in nome dell'integrità artistica, ha sempre preferito l'animazione tradizionale alla CGI, dimostrando che la vera arte risiede nei più piccoli dettagli.

Il processo creativo, nell'arte, richiese ispirazione, pazienza e dedizione. L'animazione ne è un esempio lampante, più che mai se parliamo di Studio Ghibli. I lungometraggi dello studio di Hayao Miyazaki rispettano alti standard di precisione e il duro lavoro che c'è dietro è inimmaginabile. Prendiamo, ad esempio, una scena di Si alza il vento (2013), diretto dal maestro dell'animazione giapponese. Un breve momento di appena 4 secondi ha richiesto più di un anno per esser realizzato.

Si Alza il Vento è un racconto semi-biografico. Il protagonista è l'ingegnere aeronautico Jiro Horikoshi, che progettò il famoso aereo da caccia Zero durante la Seconda Guerra Mondiale. Il film racconta i suoi sogni e la sua carriera, nonché le difficoltà che affronta e l'amore per la fragile Naoko. Dal punto di vista visivo, è un tripudio d'immagini mozzafiato e dettagli intricati. A tal proposito, spicca una scena a dir poco fugace, che cela tuttavia un retroscena sbalorditivo.

Si alza il vento: una scena di massa ha richiesto 15 mesi di animazione

Si tratta di una scena di quattro secondi, in cui si vede una folla scatenata di persone. Che ci crediate o no, ha richiesto un anno e tre mesi per essere animata! Questo dimostra quanto Hayao Miyazaki sia devoto all'animazione tradizionale disegnata a mano e come rifiuti di scendere a compromessi. Nemmeno quando le moderne tecnologie potrebbero semplificargli la vita.

Nel mondo dell'animazione, mettere in scena una folla è molto complicato. Molti animatori, non a caso, evitano scene di massa, perché richiedono una miriade di dettagli e una coordinazione indicibile. Ma non Miyazaki! Il regista era determinato a far funzionare tutto percorrendo la strada più difficile. Nella scena di Si alza il vento, si è assicurato che ogni personaggio fosse disegnato a mano e rappresentasse un microcosmo, con la propria atmosfera, obiettivi e movimenti.

Gli animatori dovevano dunque assicurarsi non solo che ogni piccolo movimento fosse evidente, ma anche che si fondesse con l'atmosfera selvaggia della folla. L'obiettivo del papà di Studio Ghibli era il massimo livello di realismo, ma senza scorciatoie. La CGI, per lui, non sarà mai preferibile all'animazione tradizionale.

Nel documentario di NHK World Japan, intitolato 10 Years with Hayao Miyazaki, si approfondisce proprio l'impegno profuso in questa breve scena. L'animatore Eiji Yamamori ha svolto un'impresa immane, lavorando a ritmi folli per ben 15 mesi. Miyazaki è un perfezionista e la sua squadra non può essere da meno. Il regista, com'è noto, è sempre molto coinvolto nel processo di animazione. Lo Studio Ghibli teneva riunioni settimanali in cui l'intero team esaminava le riprese e i pezzi di animazione completati, per assicurarsi che tutto fosse in linea con la visione di Miyazaki .

Quando Yamamori ha finalmente portato a termine la scena della folla, ha avuto un breve ma emblematico scambio con il leggendario autore. "Bel lavoro" ha commentato quest'ultimo. Yamamori ha risposto: "È così breve, però", al che Hayao Miyazaki ha chiosato: "Ma ne è valsa la pena".

Si alza il vento : un capolavoro in ogni fotogramma

In un'epoca in cui la CGI domina l'industria dell'animazione, l'incrollabile impegno di Miyazaki è una lettera d'amore all'arte a tutto tondo. Si alza il vento dimostra come ogni fotogramma possa essere un piccolo capolavoro, se creato con minuzioso amore. Ed è questo che rende lo Studio Ghibli diverso dagli altri. Chi altro investirebbe tanto tempo (e denaro) in una scena di quattro secondi? Per Miyazaki, l'animazione non potrà mai ridursi ad una bieca questione di profitti.

Si Alza il Vento, in Giappone, è stato il film con il maggior incasso dell'anno. In alcune zone dell'Asia ha affrontato controversie politiche, ma nel resto del mondo è stato ampiamente elogiato sia dalla critica che dal pubblico, guadagnando anche la nomination al Premio Oscar per il miglior film d'animazione .

È l'esempio perfetto della straordinaria maestria di Studio Ghibli. Mentre l'animazione è sempre più votata al progresso, la poetica di Hayao Miyazaki non cede di una virgola. La vera arte risiede spesso nei più piccoli dettagli, che possono richiedere mesi per essere perfezionati. Ma che sono destinati a lasciare un segno indelebile su coloro che li vedono.