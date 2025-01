Harry ti (ri)presento Sally? Billy Crystal e Meg Ryan vogliono farci sapere qualcosa...

News Cinema

Un sequel di Harry, ti presento Sally? Questo è ciò che stanno suggerendo i due protagonisti Billy Crystal e Meg Ryan della celebre commedia romantica uscita al cinema nel lontano 1989.

Alla domanda "Qual è la miglior commedia romantica di tutti i tempi?" c'è una sola risposta corretta.

A qualcuno verranno in mente Love Actually, Notting Hill e Pretty Woman, titoli di di fama internazionale che certamente entrerebbero nella Top Ten. Il primo posto, però, spetta a uno dei più arguti film mai scritti sulle relazioni amororose, su insicurezze, dubbi e stereotipi di come ci comportiamo quando qualcuno ci piace e iniziamo a percepire un solletico alle corde emotive. Non sempre siamo capaci di riconoscere l'entità dei nostri sentimenti, spesso soffocati dalla paura e congelati in attesa di scorgere la conferma di qualcosa di simile nell'altra persona.

Harry, ti presento Sally, oltre a mettere in scena tutto questo, è una commedia irresistibilmente divertente.

Uscito al cinema nel 1989 (in Italia il 5 gennaio 1990), il film conserva ancora oggi vivacità e freschezza della sceneggiatura scritta da Nora Ephron, diretta da Rob Reiner e interpretata in modo impeccabile da Billy Crystal e Meg Ryan. Tra le varie tappe imperdibili di chi va in vacanza a New York, oltre a Central Park con i suoi scoiattoli, alla vista al tramonto dall'Empire State Building, alla frenesia di colori di chiasso e colori di Times Square, alla passeggiata sul Ponte di Brooklyn, da anni ormai si è aggiunta una visita al Katz's Delicatessen in cui è stata girata la celebre scena dell'orgasmo simulato.

La reunion tra Billy Crystal e Meg Ryan

Cosa bolle in pentola tra i due attori? La risposta a questa domanda non tarderà ad arrivare. La possibilità che possa essere in lavorazione un sequel ufficiale di Harry, ti presento Sally genera sentimenti contrastanti, come accade ogni volta che qualcosa di iconico viene tirato giù dal piedistallo per l'unico motivo possibile, ovvero un nuovo sfruttamento commerciale mascherato da una "imperdibile idea narrativa", che può essere tante cose fuorché imperdibile. È successo in tempi relativamente recenti con Matrix Revolutions, Zollander 2 e con Indiana Jones, solo per citarne alcuni. Poi ci sono le eccezioni, certo (vedi Top Gun: Maverick).

Insomma, Billy Crystal (76 anni) e Meg Ryan (63 anni) si sono fatti immortalare in uno scatto che riprende in modo inequivocabile la stanza delle interviste di Harry, ti presento Sally. Ricorderete che il film in apertura ci presenta alcune coppie, intente a raccontare brevemente e ironicamente il segreto del loro duraturo amore. Su quello stesso divano con la tappezzeria floreale alle spalle, alla fine del film troviamo gli stessi Harry e Sally. Potete vedere qui sotto la foto teaser, postata sui profili Instagram di Meg Ryan e di Billy Crystal (fino a ieri non aveva alcun account ufficiale). I due annunciano dunque una sorpresa in arrivo.