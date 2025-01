Harry ti presento Sally: dietro alla reunion tra Meg Ryan e Billy Crystal c'è una maionese… da orgasmo

News Cinema

Svelata la ragione della reunion fra Meg Ryan e Billy Crystal sul divanetto di Harry ti presento Sally: uno spot del Super Bowl che replica la scena più famosa del film.

È stato finalmente svelato il mistero della reunion tra Billy Crystal e Meg Ryan sul mitico divanetto di Harry ti presento Sally, quello su cui sedevano le coppie che raccontavano alla macchina da presa di Rob Reiner la loro storia d'amore. Se ben ricordate, qualche giorno fa i due protagonisti avevano condiviso, ciascuno sulla propria pagina Instagram, una foto insieme sul sopracitato divano accompagnata dalla caption: "Sta finalmente accadendo, ci siamo ritrovati per qualcosa di iconico, non vediamo l'ora di mostrarvelo".

Ovviamente la maggior parte delle persone aveva pensato a un sequel di Harry ti presento Sally, tanto più che Billy Crystal indossava uno dei maglioni sfoggiati nella commedia scritta da Nora Ephron. Ma Nora Ephron purtroppo non è più fra noi e nessuno potrebbe eguagliarla, e forse nemmeno ci proverebbe. Le cose stanno diversamente, signori, perché Meg e Billy hanno semplicemente rigirato la scena più celebre della rom com del 1989 a scopo pubblicitario.

Una maionese da orgasmo

La reunion tra Meg Ryan e Billy Crystal altro non è se non uno degli spot del Super Bowl, e il prodotto reclamizzato è la maionese Hellmann’s. Per promuoverla Harry e Sally hanno girato una nuova versione della fantastica scena dell'orgasmo al ristorante. Eccoli dunque nuovamente seduti a un tavolo del Katz' Delicatessen di New York intenti a mangiare un sandwich. Quello di lei non sa di niente, ma c'è la maionese Hellmann's sul tavolo, e Sally ne mette una dose abbondante nel panino. Inutile dire che la apprezzerà, esprimendo il suo gradimento nel modo che ricordiamo. Anche il titolo dello spot è divertente: When Sally met Hellmann's. Alla fine c’è anche un cameo di Sydney Sweeney, che pronuncia una battuta passata anch'essa alla storia. Ecco lo spot: