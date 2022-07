Harry Potter: uno spinoff su Lord Voldemort? Ralph Fiennes ha un'idea

News Cinema

Da diverso tempo, tra il serio e il faceto, si parla di un ipotetico spinoff su Lord Voldemort, l'acerrimo nemico di Harry Potter. A Ralph Fiennes non dispiacerebbe farlo, anzi, l'attore ha avuto un'idea, che però non sarebbe tanto adatta ai bambini.

Nonostante abbia alle spalle una robusta carriera teatrale e anche una discreta filmografia, di cui fanno parte titoli come Il paziente inglese, Schindler's List, Strange Days, Spider e The Reader, il personaggio per cui Ralph Fiennes è più conosciuto è il super cattivo della saga di Harry Potter Lord Voldemort, apparso per la prima volta in Harry Potter e il calice di fuoco, il quarto capitolo della saga.

Forse l'attore avrà accettato questa realtà e magari si sarà anche stufato di chi gli chiede se gli piacerebbe riprendere il ruolo dell’avversario numero uno del maghetto con gli occhiali, ma ciò non significa che Fiennes direbbe di no a uno spinoff dedicato al mago senza naso.

Un film su Lord Voldemort? L'idea di Ralph Fiennes

Proprio di un film dedicato esclusivamente a Lord Voldemort ha parlato Ralph Fiennes durante un'intervista in coppia con Jessica Chastain per la promozione di The Forgiven. Quando il giornalista ha toccato l'argomento film incentrato su Voldemort, l'attore ha parlato di un'idea niente male che però confinerebbe il film nella categoria vietato ai minori di 13 anni non accompagnati. Ecco lo scambio di parole, a cui ha partecipato anche la Chastain:

Fiennes: Credo che Voldemort dovrebbe apparire di nuovo e che ci dovrebbe essere anche la sposa di Voldemort, interpretata da Jessica.

Chastain: Bene. Ma sarebbe un matrimonio d'amore?

Fiennes: Penso di sì. Sarebbe molto complicato. Sarebbe un'ossessione. Si odierebbero. Si avvicinerebbero grazie a incantesimi incredibili. Il sesso sarebbe spettacolare e poi si separerebbero in maniera traumatica. Userebbero la magia per manipolare l'altro e si innamorerebbero perdutamente.

Chastain: Sembra molto divertente. Forse non andrebbe bene per i bambini, ma che importa?

Fiennes: Che importa? Giusto.

Probabilmente Ralph Fiennes scherzava, però qualcuno potrebbe aver letto l'intervista e aver fatto tesoro della dichiarazione dell'attore. E comunque va da sé che i cattivi sono sempre i personaggi più interessanti, quindi sul serio Voldemort potrebbe avere un film tutto suo, nel quale magari il sesso non è così importante, soprattutto se l'obiettivo è intrattenere i bambini.