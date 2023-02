Harry Potter: Rupert Grint sull'eredità di Ron Weasley e l'accappatoio del Grifondoro regalato alla figlia

News Cinema

Orgoglioso del suo ruolo nella saga di Harry Potter, Rupert Grint rivela come sta introducendo la figlia di 2 anni a quel mondo, in una intervista su GQ.

Sono passati ormai 11 anni dall'uscita dell'ultimo film della saga di Harry Potter, Harry Potter e i doni della morte - Parte 2, e i suoi protagonisti non sono più da un bel po' bambini e adolescenti. Tra questi c'è Rupert Grint, l'ex Ron Weasley, che ha 34 anni e che abbiamo visto di recente nella serie di M. Night Shyamalan The Servant ed è adesso al cinema nel film dello stesso regista Bussano alla Porta. Ma quanto è lontano l'attore dal mondo che gli ha regalato la fama? Non molto, visto che ha una figlia di appena 2 anni a cui sta cercando di trasmettere la sua eredità.

Rupert Grint sulla... harripotterizzazione della figlia Wedsneday

Intanto avete letto bene: la figlia di Rupert Grint, se già non lo sapevate, si chiama proprio Wednesday, Mercoledì, a dimostrazione che nella famiglia Grint non è solo Harry Potter l'unica saga di successo. L'attore ha raccontato in occasione di un profilo sulla rivista GQ di averle regalato il suo primo accappatoio di Hogwarts: "Naturalmente del Grifondoro", ha aggiunto. Nonostante sia ancora molto piccola, Grint ha detto di aver cercato di introdurre la bambina al mondo di Harry Potter: "Le ho mostrato dei pezzi dei film ma non credo che capisca che sono io. Quando sarà abbastanza grande non vedo l'ora di guardarli con lei". Nella stessa intervista, l'attore si è dichiarato orgoglioso di esser stato nella saga, ma ha aggiunto di essere preparato a vedere qualcun altro in un eventuale reboot della serie, anzi, "mi piacerebbe molto vedere Harry Potter come serie televisiva. Penso che funzionerebbe davvero. Sono sicuro, comunque, che rifaranno anche i film. Penso che ci sarebbe la sensazione di passare il testimone nel far interpretare Ron a qualcun altro. E' bizzarro perché sono protettivo nei suoi confronti, mi identificavo tantissimo in lui e poi sono stato scelto per dargli vita. E' difficile lasciarlo andare. Ma al tempo stesso sarebbe bello".