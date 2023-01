Harry Potter: Rupert Grint è pronto per essere di nuovo Ron Weasley

News Cinema

Dopo aver detto per anni che non avrebbe mai ripreso il ruolo di Ron Wesley, che lo aveva reso una star, Rupert Grint si dice aperto all'idea di riabbracciare il personaggio in un altro film di Harry Potter.

Fra i protagonisti della saga cinematografica di Harry Potter, che ci ha tenuto compagnia dal 2001 al 2011, colui che più si è sentito prigioniero del ruolo interpretato per tanti anni, e che infatti ha avuto più difficoltà a proseguire brillantemente la propria carriera, è Rupert Grint, che interpretava Ron Weasley e che, alla fine del franchise, sposava l’amica di sempre Hermione Granger (Emma Watson). Ebbene, sembra che l'attore abbia cambiato finalmente parere e che non sia più restio a vestire nuovamente i panni di Weasley in un eventuale nuovo film legato all'universo di J.K Rowling.

Ron Weasley no...

Torniamo un attimo a Ron Weasley e a come lo abbiamo lasciato. Alla fine di Harry Potter e i Doni della Morte - parte 2, abbiamo appreso che, 19 anni dopo gli eventi dell'ultimo film della serie, Ron non solo è il marito di Hermione, ma la coppia ha due figli: Rose e Hugo. Ron, inoltre, dopo aver intrapreso la carriera di Auror insieme ad Harry per un po’ di tempo, decide di aiutare il fratello George con il suo negozio di scherzi. Il personaggio, dunque, si trova in un'ottima posizione da cui non andrebbe scomodato, ma non è questa la ragione per cui, nel 2021, durante un'intervista a Esquire, Rupert Grint ha detto di aver chiuso con Ron. Il fatto era che interpretare la stessa parte per 10 anni era stato soffocante per l'attore, che aveva dichiarato:

Credo che tornare sarebbe… non riesco a immaginarlo, anche se… mai dire mai. Lo farei solo se anche gli altri decidessero di tornare, però no, preferisco lasciare (Ron) lì dove sta.

Ancora prima, e cioè nel 2020, Grint aveva detto:

Non sono la persona più ambiziosa del mondo (…) Do molto valore anche al tempo per me stesso, sono piuttosto contento di come vanno le cose. (...) Non è mia intenzione far dimenticare del tutto Ron. Non penso che sia possibile. Quei film erano una cosa a sé. Sarà difficile far sì che la gente li dimentichi del tutto. Bisogna semplicemente abbracciarli.

Ron Weasley sì...

Spostiamoci ora nel 2023, perché Rupert Grint si è mostrato possibilista quando, durante il programma This Morning, gli è stato chiesto se impersonerebbe Ron Weasley in un eventuale seguito della saga di Harry Potter. Ecco la sua risposta:

Se arrivasse al momento giusto e tutti gli altri accettassero di tornare, riprenderei il ruolo. Si tratta di un personaggio che è stato importante per me. Sono cresciuto insieme a lui, in un certo senso siamo diventati la stessa persona. Mi sento molto protettivo nei suoi confronti.

Nonostante il cambio di opinione di Ron Weasley, al momento non è in programma un nuovo film. Infatti, se alcuni membri del cast degli otto film sarebbero lieti di tornare, tanto in un seguito quanto in uno spin off, altri non ne hanno la minima intenzione: per esempio Daniel Radcliffe. Stesso discorso per Emma Watson, che di recente ha spiegato che ha bisogno di altri 4 anni di distacco da Hermione Granger. Quindi niente Ron in un'ipotetica trasposizione dell’opera teatrale "Harry Potter e la maledizione dell’erede". E non c’è posto nemmeno per una particina o un cameo in un nuovo capitolo della saga prequel Animali Fantastici. Fra Johnny Depp sostituito da Mads Mikkelsen e altre cose, gli ultimi due film non hanno incassato le cifre che tutti si aspettavano. Rupert Grint, quindi, può dormire sonni tranquilli, senza la bacchetta magica sotto al cuscino.