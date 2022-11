Harry Potter: la tomba dell'elfo domestico Dobby rischia di essere rimossa

News Cinema

La tomba di Dobby, elfo domestico e poi libero, morto quasi alla fine della saga di Harry Potter, potrebbe essere spostata dalla spiaggia gallese diventata meta di continui pellegrinaggi. Il perché va trovato nei calzini lasciati sui sassi dai fan.

Ricordate l'elfo domestico Dobby, con quelle orecchie grandi grandi e gli occhioni verdi?

Se siete super fan della saga di Harry Potter, saprete senz'altro che nel Galles, per la precisione su una spiaggia della contea di Pembrokeshire chiamata Freshwater West Beach, c'è la tomba del personaggio ucciso da Bellatrix Lestrange. Oggi Variety ci informa che potrebbe essere rimossa e la colpa è di... una montagna di calzini.

Dobby e i calzini

Che c'entrano i calzini con Dobby? - si chiederà qualcuno. Ebbene, siccome gli elfi domestici diventano liberi quando ricevono in dono dal loro padrone un indumento, è proprio grazie a un calzino, che gli è stato donato da Lucius Malfoy, che la tenera creaturina smette di essere schiavizzata dalla famiglia Malfoy. Il merito è di Harry Potter, che con un inganno spinge Lucius al provvidenziale gesto di generosità. Dobby appare per la prima volta in Harry Potter e la Camera dei Segreti, secondo film della serie, e aiuta il maghetto in svariate altre occasioni. La tomba si trova nel luogo dov'è stata girata la scena della morte di Dobby, che, fra le braccia di Harry, dice che la spiaggia è un posto bellissimo dove stare con gli amici. Succede in Harry Potter e i doni della morte - Parte 1. La tomba è stata messa piuttosto vicino al mare ed è formata da pietre su cui si legge: "Qui giace Dobby, un elfo libero". Dal giorno in cui gli appassionati dei film dall'opera di J.K. Rowling hanno "costruito" il sepolcro, il luogo è diventato meta di pellegrinaggi, e sempre più persone hanno cominciato a lasciare un calzino. E proprio per questa ragione, per la precisione per l'impatto che gli indumenti hanno sull’ambiente, il National Trust del Galles, che si occupa della salvaguardia di una serie di luoghi del paese, ha preso posizione.

La tomba di Dobby resterà dov'è, ma a una condizione

Dopo 8 mesi di studio, il National Trust del Galles ha stabilito che "Calzini, ninnoli vari e i frammenti di vernice che si staccano dai sassi dipinti potrebbero guastare l'ambiente e la sua catena alimentare, mettendo a rischio la vita della fauna selvatica". La buona notizia è che la tomba resterà dov'è, a patto che nessuno lasci sassi colorati e indumenti. "Chiediamo ai visitatori di limitarsi a scattare fotografie quando visitano il memoriale" - fa sapere il National Trust - "in modo da contribuire alla salvaguardia del paesaggio. Anche se ci fa molto piacere che così tante persone sentano il desiderio di visitare la tomba, dobbiamo trovare un compromesso fra la popolarità del sito e il suo impatto sulla fauna e sulla flora della spiaggia e dell'area circostante, e sulle sue infrastrutture e strade".

Nelle scorse settimane, quando le sorti della tomba erano incerte, molti appassionati di Harry Potter hanno protestato sui social. D'ora in poi dormiranno sonni tranquilli.