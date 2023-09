Harry Potter: l'Empire State Building si accende per il 25° anniversario dell'uscita del primo libro in USA

News Cinema

Il 27 settembre a New York si festeggia il venticinquesimo anniversario della pubblicazione di Harry Potter e la Pietra Filosofale. Per l'occasione la sommità dell'Empire State Building si accenderà con i colori delle case di Hogwarts.

Quasi ogni giorno, o comunque ogni settimana, comincia a circolare una notizia su Harry Potter che fa il giro del web. Oggi Variety parla di un evento favoloso che avrà luogo nella città che non dorme mai, che poi sarebbe New York. Se per caso martedì 27 settembre non avete programmi e avete voglia di trascorrere 8, 9 ore in un aereo, potrete partecipare ai festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario della pubblicazione negli States di "Harry Potter e la Pietra Filosofale".

I colori delle case di Hogwarts e la Burrobirra

Se vi trovate dunque a New York o meditate di farci un salto, dovrete aspettare pazientemente il tramonto, che comunque in questo periodo dell'anno non arriva poi così tardi. E soprattutto dovete essere a Manhattan, e questo perché l’Empire State Building, uno dei grattacieli simbolo della città, si accenderà. La parte più alta dello storico edificio si illuminerà dei colori delle Case di Hogwarts:

Il rosso per Grifondoro

Il giallo per Tassorosso

Il blu per Corvonero

Il verde per Serpe verde

Inoltre,all’ottantesimo piano del grattacielo, dove c'è una gigantesca terrazza panoramica, i fan Harry Potter potranno avere gratuitamente una copia del libro che ha dato l'avvio alla lunga saga e anche una bottiglia di burrobirra, soft drink bevuto dai personaggi dei libri e dei film. Ovviamente i cosplayer saranno i benvenuti.