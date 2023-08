Harry Potter: in Indiana è nata la Spellcaster's Academy, scuola identica a Hogwarts dall'aria molto sospetta

News Cinema

A Westfield, in Indiana, è stata costruita la Spellcaster's Academy, una scuola per bambini bisognosi che somiglia moltissimo a Hogwarts. L’edifico ha destato molti sospetti e attualmente è in corso un'indagine per scoprirne gli eventuali segreti.

Nella cittadina di Westfield, in Indiana, le autorità stanno indagando su una scuola che che ricorda Hogwarts, l'immaginario luogo di istruzione dei personaggi di Harry Potter, che vi imparano la magia e la stregoneria. L'istituto si chiama Spellcaster's Academy e, all'occorrenza, diventa una casa-vacanze. Non sappiamo esattamente su cosa si stia investigando, ma sembra che nessuno abbia accordato al proprietario il permesso per edificarla. Ignoriamo anche se la Warner Bros., che detiene i diritti del franchise, sappia dell'esistenza di questa inquietante dimora. Il sito Indystar, che è la fonte della nostra notizia, ha contattato l'agente di J.K. Rowling, che lo ha pregato di rivolgersi alla major, dalla quale non è arrivato alcun commento.

Cosa sappiamo sulla Spellcaster's Academy

La Spellcaster's Academy ha un sito ufficiale, su cui si legge che la sua funzione è quella di istruire i bambini meno privilegiati da un punto di vista economico, accogliendoli in un luogo diverso dalle solite scuole. La Spellcaster's Academy, infatti, somiglia moltissimo a Hogwarts, essendo un edificio in stile gotico circondato da campi di Quidditch. La scuola non ha avuto l'ok del dipartimento statale per l'istruzione, anche se ha ottenuto lo status di esenzione fiscale.

Sul sito internet della Spellcaster's Academy c'è scritto anche che l'edificio può essere affittato e che il costo equivale a 270 dollari a notte. Il denaro guadagnato servirà per la scuola. Il proprietario del terreno e della Spellcaster's Academy, tale Chris Wellan, scrive che l'istituto sarà un "ibrido fra una casa e una scuola, nonché un circolo per ragazzi e ragazze", e che aiuterà i bambini bisognosi. Sono affermazioni piuttosto vaghe, e tutta l'operazione ci sembra sospetta, ma forse siamo noi che abbiamo visto troppi horror e scorgiamo maniaci e sangue ovunque. Sulla homepage del sito è citata una frase di Albus Silente e dalle foto non si vede granché.

E se invece il signor Wellan fosse il capo di una setta, magari satanica? Meglio non pensarci e lasciare che la polizia di Westfield faccia il proprio lavoro.