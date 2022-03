Harry Potter e la Maledizione dell'Erede, il film: Daniel Radcliffe "non sono interessato a farlo"

News Cinema

Intervistato in merito ad una sua partecipazione al film tratto dalla pièce teatrale Harry Potter e la Maledizione dell'Erede, Daniel Radcliffe risponde chiaramente che per ora non ha nessun desiderio di tornare in quel mondo.

All'epoca dell'uscita di Harry Potter e la pietra filosofale, Daniel Radcliffe aveva circa 12 anni e quel film, con la serie che ne seguì, cambiò radicalmente la sua vita. A differenza di molti suoi coetanei gettati in pasto ai media in tenera età, lui e i suoi colleghi fortunatamente se la sono cavata molto bene e in seguito hanno fatto le loro scelte artistiche e di vita. Dopo la fine del franchise, Radcliffe si è riunito con Emma Watson e Rupert Grint per lo special del ventennale della saga di Harry Potter. Di recente si è molto parlato del progetto di un nuovo film, tratto da Harry Potter e la Maledizione dell'Erede, la pièce teatrale di Jack Thorne, su soggetto di J. K. Rowling, ambientata 19 anni dopo gli avvenimenti narrati in Harry Potter e i Doni della morte. A dare il via alle voci di una reunion del trio davanti alla macchina da presa per il film è stato proprio Chris Columbus, rivelando a Variety che sarebbe stato un sogno per lui riportarceli. Ma la risposta di Daniel Radcliffe in merito, raffredda gli entusiasmi dei fan.

Daniel Radcliffe dice no ad un nuovo film su Harry Potter

Il New York Times ha chiesto a Radcliffe se avrebbe partecipato ad un film tratto da Harry Potter e la maledizione dell'erede, e questa è stata la sua risposta:

Non è una cosa che mi interessa fare adesso. Questa non è la risposta che tutti vorrebbero, ma credo di esser stato capace di tornare indietro (per la reunion, ndr) e godermela perché non fa più parte della mia vita quotidiana. Sto arrivando ad un punto in cui mi sembra di essere uscito integro da Harry Potter e sono davvero felice di dove mi trovo adesso e tornare indietro sarebbe un cambiamento enorme nella mia vita. Non dico che non lo farò mai, ma gli attori di Star Wars hanno avuto circa 30, 40 anni prima di tornare. Per me ne sono passati solo 10. In questo momento non mi interessa farlo.

Dunque niente da fare, di una eventuale reunion se ne riparlerà, nel caso, tra parecchio tempo.