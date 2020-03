Harry Potter e l'Ordine della Fenice, il primo bacio di Harry?, Daniel Radcliffe: "Devo deludervi"

News Cinema

Daniel Radcliffe in diverse interviste parlò del primo bacio di Harry in Harry Potter e l'Ordine della Fenice: che effetto gli fece?

In Harry Potter e l'Ordine della Fenice, quinto atto della saga ideata da J. K. Rowling, il confronto tra Harry e Voldemort comincia a salire di livello, ma ossessione di molti (o molte) fan all'uscita era un passaggio epocale per il maghetto non più maghetto: il primo bacio, nello specifico con Cho Chang, portata sullo schermo da Katie Leung, dopo gli Harry Potter apparsa solo in The Foreigner di Martin Campbell nel 2017. Tormentato dai giornalisti, a loro volta pungolati dal fandom, Daniel Radcliffe fu piuttosto drastico nel liquidare il "grande momento." Combinando dichiarazioni da lui rilasciate a MTV e Girl.co.au, ecco cosa disse:

Sì, ho fatto la scena del primo bacio e la ragione per cui non è stata un problema o una preoccupazione era che, nella mia testa, pensavo che sarei dovuto rimanere nudo sul palcoscenico per sei mesi [per la piece Equus, ndr]. Mi son detto: devo darmi una regolata, perché se mi preoccupa questo, allora quello sarà ancora peggio. Ma sul serio, col bacio, tutti presumevano sarebbe stato una sorta di grande momento, però è come fare una qualsiasi altra scena, certo la gente è delusa quando mi sente dire così, lo so, ma sfortunatamente è così. [...]

La gente immagina, quando guarda quelle scene di sesso o un bacio, che sul set siano come sembrano, sexy, romantiche, appassionate, ma non è così. E' una roba in realtà parecchio fredda. Stai in piedi lì, la sua testa è là, ti dicono: "Ti puoi spostare a destra, no, a sinistra, inclina la testa un pochino" e diventa come salire le scale o qualsiasi altra azione. Viene prosciugato di tutta la passione nel processo di ripresa. So che è una cosa triste, odio spezzare l'illusione, però sullo schermo sembra fantastico. Ed è questo ciò che conta.

Ci sembra opportuno completare l'approfondimento ascoltando l'altra campana, quella di Katie Leung. Confermerà quello che ha detto Daniel o sarà stata almeno un po' agitata? A IndieLondon dichiarò...

E' un po' strano vedere nei giornali la tua foto mentre baci Harry Potter. Ma non si può evitare. I miei amici me lo chiedono sempre. Prima che facessi la scena tutti continuavano a venire da me e a chiedermi se non vedessi l'ora. Sono diventata sempre più nervosa, non riuscivo a dormire la notte. Ma quando poi alla fine ho fatto la scena, tutto è andato bene, Dan è stato grande. Ha detto che pure lui era nervoso. Ma anche il regista David Yates è stato bravo.