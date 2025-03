Happy Gilmore sta tornando: ecco il teaser trailer ufficiale di Un tipo imprevedibile 2

News Cinema

Il 25 luglio è in giorno in cui debutterà in streaming su Netflix questo sequel di uno dei più grandi successi di Adam Sandler, straordinario attore che qui amiamo particolarmente.

L'abbiamo visto poche settimane fa vestito come solo lui sa fare, felpona con cappuccio di colori improbabili e pantaloncini da basket oversize, animare la platea della Notte degli Oscar: ma più di ogni cosa, a noi Adam Sandler piace vederlo sullo schermo, come protagonista di una delle sue classiche commedie demenziali, o in versione più impegnata al servizio di registi come Noah Baumbach, Paul Thomas Anderson o i fratelli Safdie.

Con questi ultimi, gli autori di Diamanti grezzi, tornerà presto a lavorare in un nuovo film ancora in fase di sviluppo, e con Baumbach in un film intitolato Jay Kelly, mentre è ora ufficiale che sarà dal prossimo 25 luglio che lo vedremo in streaming su Netflix nei panni di uno dei suoi personaggi più noti e amati, l'Happy Gilmore che nel 1996 è stato protagonista di un film omonimo uscito da noi col titolo Un tipo imprevedibile.

Per chi non lo sapesse, Happy è un irascibile giocatore di hockey che può contare solo su un talento, quello di un tiro micidiale, e che scopre che questa sua capacità lo rende assai più adatto ed efficace come golfista, che come giocatore di hockey su ghiaccio. In questo sequel Happy torna sui campi da golf, cercando di adattarsi alle nuove derive contemporanee di questo sport e, soprattutto, cercando come sempre di mantenere la calma e non dare in esilaranti escandescenze.

Scritto da Sandler assieme a Tim Herlihy, e diretto da Kyle Newacheck, Un tipo imprevedibile 2 vedrà Sandler affiancato da personaggi realmente legati al mondo dello sport come John Daly, il bad boy del golf che pare sia stato in parte ispirazione per il personaggio di Happy, e il giocatore di football Travis Kelce, ma anche vecchie conoscenze come Christopher McDonald, Julie Bowen e Ben Stiller, le figlie di Sandler Sadie e Sunny, e ancora il rapper Bad Bunny, Margaret Qualley e Benny Safdie, e la modella/golfista/influencer Paige Spiranac.

