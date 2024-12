Happy Gilmore 2: il teaser trailer del sequel della commedia con Adam Sandler asso del golf

News Cinema

In attesa che arrivi su Netflix nel 2025, Adam Sandler ha diffuso il teaser trailer di Happy Gilmore 2, sequel di Un tipo imprevedibile che esce 29 anni dopo il primo film. Nel cast, oltre allo stesso Sandler, ritroviamo Christopher McDonald e Julie Bowen.

Adam Sandler e Netflix hanno condiviso, nel giorno di Natale, il teaser di Happy Gilmore 2, che arriverà sulla piattaforma streaming nel 2025.

Sembra stano, ma sono passati ben 29 anni da quando è uscito al cinema Happy Gilmore, da noi intitolato Un tipo imprevedibile. Era il 1996 e dietro la macchina da presa c'era Dennis Dugan. Uscito nel mese di febbraio e costato 12 milioni di dollari, il film non conquistò tutta la critica ma fu un grande successo di pubblico, tanto che incassò oltre 41 milioni di dollari. Insieme a Billy Madison e al successivo Prima o poi me lo sposo, questa scoppiettante commedia ebbe anche il merito di imporre Sandler all'attenzione internazionale, e forse è anche per questa ragione che l'attore tiene tanto a questo nuovo progetto.

In Un tipo imprevedibile, Adam Sandler interpretava un giocatore di hockey su ghiaccio particolarmente scarso che scopriva di essere un fenomeno del golf. Per riscattare la casa della nonna, l'uomo si iscriveva a un torneo di golf e si trovava a sfidare nientemeno che Bob Barker, celebre presentatore tv americano, noto per la conduzione di Ok il prezzo è giusto, che interpretava se stesso.

Happy Gilmore 2: cosa sappiamo del sequel di Un tipo imprevedibile

In Happy Gilmore 2 troveremo alcune vecchie guardie come Julie Bowen, che interpreta Virginia Venit alias l'interesse amoroso del protagonista. Rivedremo anche Christopher McDonald nei panni del golfista Shooter McGavin. rivale per eccellenza di Gilmore. Ritroveremo infine Ben Stiller, che vestirà di nuovo i panni di Hal, l'autoritario infermiere della nonna di Happy Gilmore.

Passando alle new entry, ci saranno Bad Bunny, Margaret Qualley, Nick Swardson, Travis Kelce, Scott Mescudi alias il rapper Kid Cudi, e Benny Safdie, che ha diretto Adam Sandler, insieme al fratello Josh Safdie, in Diamanti grezzi.

Il regista di Happy Gilmore 2 è Kyle Newacheck, che ha lavorato con Sandler e Jennifer Aniston nel film Netflix Murder Mystery. La sceneggiatura della commedia è di Adam Sandler e Tim Herlihy. Quanto a Dennis Dugan, avrà il ruolo di produttore esecutivo.

A proposito della trama, infine, nulla si sa, anche se siamo certi che arriverà presto qualche notizia.

Il teaser di Happy Gilmore 2