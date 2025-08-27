Hamnet: il trailer del film con Paul Mescal e Jessie Buckley sull'Amleto di William Shakespeare

News Cinema

È arrivato il trailer originale di Hamnet, il film che Clohé Zhao ha dedicato alla nascita dell'Amleto di William Shakespeare. Ne sono protagonisti Paul Mescal e Jessie Buckley, che interpretano William Shakespeare e sua moglie Agnes.

Finalmente è arrivato il trailer di un film che aspettiamo con particolare trepidazione, perché a dirigerlo è stata Chloé Zhao, regista di quel Nomadland che nel 2021 si è portato a casa tre Oscar: per il miglior film, il migliore regista e la migliore attrice protagonista (Frances McDormand). Basato sull'omonimo romanzo del 2020 di Maggie O'Farrell, Hamnet ci riporta nell'Inghilterra del XVI° secolo, perché racconta la quotidianità nientemeno che di William Shakespeare e di sua moglie Agnes nonché la nascita della tragedia forse più famosa del Bardo, e cioè l’Amleto.

Hamnet si sofferma sulla morte di uno dei figli di Shakespeare e signora, gemello di Judy e fratello minore di Susanna. Ovviamente il suo nome era Hamnet e il destino fu crudele con lui perché morì di peste, devastando i genitori. Questa triste vicenda è narrata dal punto di vista della madre Agnes,

Dovete sapere che nel 1600 i nomi Hamlet e Hamnet erano intercambiabili e ciò ha permesso all’autrice del romanzo di partenza di immaginare che la pièce con protagonista il Principe di Danimarca fosse stata ispirata proprio dalla perdita di Hamnet Shakespeare.

I protagonisti di Hamnet sono Paul Mescal e Jessie Buckley. Nessuno dei due ha bisogno di presentazioni, visto che il primo è diventato strafamoso grazie alla sua mirabile interpretazione del Connell Waldron di Normal People, mentre la seconda ha nel curriculum la quarta stagione di Fargo, Taboo, Judy, A proposito di Rose, Sto pensando di finirla qui e La figlia oscura, per cui è stata candidata all'Oscar come miglior attrice non protagonista. Il restante cast del film è formato da Joe Alwyn, Jacobi Jupe, Emily Watson, Jack Shalloo e David Wilmot.

Hamnet: il trailer del film di Clohe Zhao

Hamnet uscirà in un numero limitato di sale il 27 novembre, per poi invadere le sale cinematografiche il 12 dicembre. A scrivere la sceneggiatura è stata la stessa Chloé Zhao insieme a Maggie O'Farrell. Ricordiamo che l'ultimo film della regista è stato Eternals, cinecomic Marvel del 2021 che non ha avuto successo. Il suo nome è legato anche alla nuova serie tv con protagonista Buffy l’ammazzavampiri. E adesso bando alle chiacchiere e spazio al trailer di Hamnet: