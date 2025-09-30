TGCom24
Home | Cinema | News | Halloween arriva prima a Cinecittà World: il programma dei festeggiamenti per il mese di ottobre
News Cinema

Halloween arriva prima a Cinecittà World: il programma dei festeggiamenti per il mese di ottobre

Oltre 20 nuove attività tra attrazioni a tema, scenografie immersive, show dal vivo ed esperienze spaventose pensate per tutte le età sono pronte ad accogliere i visitatori di Cinecittà World per Halloween.

Halloween arriva prima a Cinecittà World: il programma dei festeggiamenti per il mese di ottobre

Dal 4 ottobre al 2 novembre 2025, il Parco del Cinema e della TV si trasforma nella capitale dell’orrore con l’Halloween più ricco mai realizzato. L’edizione di quest’anno porta con sé oltre 20 nuove proposte tra scenografie immersive, spettacoli dal vivo, attrazioni tematiche ed esperienze inquietanti per grandi e piccoli. A rendere magica l’atmosfera di Cinecittà World non mancheranno zucche giganti, balle di fieno, scheletri, vampiri, zombie e fantasmi pronti a sorprendere i visitatori in ogni angolo del parco. Il clou dell’evento sarà con le Halloween Nights di venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre: due serate all’insegna di maschere, dj set, cene a tema e tanta musica per vivere la notte più dark dell’anno.

Il Villaggio Piccoli Brividi

La grande novità del 2025 è dedicata ai bambini e alle famiglie: il nuovo Villaggio Piccoli Brividi. Qui i più piccoli possono avventurarsi nel Labirinto di fieno, divertirsi con il Truccabimbi per trasformarsi in mostriciattoli, ballare con la Horror Baby Dance o lasciarsi affascinare dall’apprendista stregone nello show di magia a tema Halloween. A completare l’esperienza ci sono la Caccia al Tesoro in famiglia, l’Urletto Maledetto e naturalmente Dolcetto o Giretto con montagne di caramelle.

Cine Halloween e spettacoli

Per entrare appieno nello spirito della festa arriva Cine Halloween, un percorso da brivido lungo la Halloween Street con scenografie suggestive. Non mancano il black carpet che porta a un palco ispirato all’immaginario di Tim Burton, dal mondo di Beetlejuice a Mercoledì, e il Cimitero del Cinema per foto da brividi. Dopo lo show di apertura, debutta anche Halloween Musical - L’Ultimo Ciak, dove l’anima tormentata di un regista torna a concludere il suo film horror incompiuto, con momenti di suspense e ironia.

Horror Halloween: per i più coraggiosi

Chi cerca emozioni forti troverà pane per i propri incubi con Horror Halloween: dalle stanze della Horror House, che ricreano scene cult da The Ring, L’Esorcista, Saw, Nightmare, Venerdì 13 e Hannibal Lecter, fino alla dark ride Inferno, ispirata ai gironi danteschi. Novità assoluta è U571 Missione Zombie, un sottomarino infestato da morti viventi. Tra le sorprese della stagione spiccano anche Horror Hotel - Il Risveglio, dove i visitatori partecipano a un misterioso ballo in maschera, e l’inedito Cinetour Blackout, un percorso nel Museo del Cinema avvolto nel buio in cui statue di film horror sembrano animarsi con improvvisi bagliori di luce.

Roma World e le zucche dei più piccoli

Non solo Cinecittà World: i bambini saranno protagonisti anche a Roma World, con la tradizionale Fattoria delle Zucche e i laboratori di intaglio e decorazione. Ogni giovane ospite potrà creare e portare a casa la propria zucca personalizzata, per prolungare la festa anche dopo l’uscita dal parco.
Per dettagli e aggiornamenti sul programma completo è disponibile il sito ufficiale www.cinecittaworld.it

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Matthew McConaughey in vetrina a Londra: l'attore legge le sue poesie ai passanti
news Cinema Matthew McConaughey in vetrina a Londra: l'attore legge le sue poesie ai passanti
Pirati dei Caraibi 6, Keira Knightley commenta le possibilità di un ritorno
news Cinema Pirati dei Caraibi 6, Keira Knightley commenta le possibilità di un ritorno
Cime tempestose, la regista difende il film e i suoi protagonisti dalle critiche
news Cinema Cime tempestose, la regista difende il film e i suoi protagonisti dalle critiche
Nicole Kidman e Keith Urban si lasciano dopo 19 anni di matrimonio
news Cinema Nicole Kidman e Keith Urban si lasciano dopo 19 anni di matrimonio
Zootropolis 2, il nuovo trailer con la canzone di Shakira scritta da Ed Sheeran
news Cinema Zootropolis 2, il nuovo trailer con la canzone di Shakira scritta da Ed Sheeran
Terence Stamp prima della morte ha girato tutte le sue scene del sequel di Priscilla - La regina del deserto
news Cinema Terence Stamp prima della morte ha girato tutte le sue scene del sequel di Priscilla - La regina del deserto
Camp Rock 3, avvistata Demi Lovato sul set
news Cinema Camp Rock 3, avvistata Demi Lovato sul set
Stasera in TV: Film da vedere Martedì 30 Settembre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Martedì 30 Settembre, in prima serata
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Il Presidente - Una storia d'amore
Marilyn ha gli occhi neri
Viaggio al centro della Terra 3D
Come ti spaccio la famiglia
Tornare a Vincere
È già ieri
The Protégé
Il Segreto di David
The Hurt Locker
Io Capitano
Scuola di polizia
Barriere
Film stasera in TV