Halloween arriva prima a Cinecittà World: il programma dei festeggiamenti per il mese di ottobre

Oltre 20 nuove attività tra attrazioni a tema, scenografie immersive, show dal vivo ed esperienze spaventose pensate per tutte le età sono pronte ad accogliere i visitatori di Cinecittà World per Halloween.

Dal 4 ottobre al 2 novembre 2025, il Parco del Cinema e della TV si trasforma nella capitale dell’orrore con l’Halloween più ricco mai realizzato. L’edizione di quest’anno porta con sé oltre 20 nuove proposte tra scenografie immersive, spettacoli dal vivo, attrazioni tematiche ed esperienze inquietanti per grandi e piccoli. A rendere magica l’atmosfera di Cinecittà World non mancheranno zucche giganti, balle di fieno, scheletri, vampiri, zombie e fantasmi pronti a sorprendere i visitatori in ogni angolo del parco. Il clou dell’evento sarà con le Halloween Nights di venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre: due serate all’insegna di maschere, dj set, cene a tema e tanta musica per vivere la notte più dark dell’anno.

Il Villaggio Piccoli Brividi

La grande novità del 2025 è dedicata ai bambini e alle famiglie: il nuovo Villaggio Piccoli Brividi. Qui i più piccoli possono avventurarsi nel Labirinto di fieno, divertirsi con il Truccabimbi per trasformarsi in mostriciattoli, ballare con la Horror Baby Dance o lasciarsi affascinare dall’apprendista stregone nello show di magia a tema Halloween. A completare l’esperienza ci sono la Caccia al Tesoro in famiglia, l’Urletto Maledetto e naturalmente Dolcetto o Giretto con montagne di caramelle.

Cine Halloween e spettacoli

Per entrare appieno nello spirito della festa arriva Cine Halloween, un percorso da brivido lungo la Halloween Street con scenografie suggestive. Non mancano il black carpet che porta a un palco ispirato all’immaginario di Tim Burton, dal mondo di Beetlejuice a Mercoledì, e il Cimitero del Cinema per foto da brividi. Dopo lo show di apertura, debutta anche Halloween Musical - L’Ultimo Ciak, dove l’anima tormentata di un regista torna a concludere il suo film horror incompiuto, con momenti di suspense e ironia.

Horror Halloween: per i più coraggiosi

Chi cerca emozioni forti troverà pane per i propri incubi con Horror Halloween: dalle stanze della Horror House, che ricreano scene cult da The Ring, L’Esorcista, Saw, Nightmare, Venerdì 13 e Hannibal Lecter, fino alla dark ride Inferno, ispirata ai gironi danteschi. Novità assoluta è U571 Missione Zombie, un sottomarino infestato da morti viventi. Tra le sorprese della stagione spiccano anche Horror Hotel - Il Risveglio, dove i visitatori partecipano a un misterioso ballo in maschera, e l’inedito Cinetour Blackout, un percorso nel Museo del Cinema avvolto nel buio in cui statue di film horror sembrano animarsi con improvvisi bagliori di luce.

Roma World e le zucche dei più piccoli

Non solo Cinecittà World: i bambini saranno protagonisti anche a Roma World, con la tradizionale Fattoria delle Zucche e i laboratori di intaglio e decorazione. Ogni giovane ospite potrà creare e portare a casa la propria zucca personalizzata, per prolungare la festa anche dopo l’uscita dal parco.

Per dettagli e aggiornamenti sul programma completo è disponibile il sito ufficiale www.cinecittaworld.it