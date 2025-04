Hallow Road: il trailer del thriller psicologico con Rosamund Pike

News Cinema

Una madre e un padre cercano di togliere dai guai la figlia che ha causato un incidente. Presentato poche settimane fa al South by Southwest, il film sta per debuttare nelle sale inglesi distribuito da Universal. Ecco il trailer e la trama di Hallow Road.

È notte, vi suona il cellulare, ed è vostro figlio o vostra figlia che, in preda al panico, vi dice che ha avuto un incidente con la macchina e che ha investito qualcuno. Una situazione da incubo, da non augurare a nessuno, ma che è quella da cui parte un tesissimo thriller psicologico che si intitola Hallow Road, di cui vi mostriamo il primo trailer ufficiale.

Nel film i genutori della ragazza sono interpretati da Rosamund Pike e Matthew Rhys, e nel trailer li vediamo cercare di gestire al telefono - un po' alla Locke - la situazione in cui si è cacciata la figlia. A complicare le cose, il fatto che mentre guidano verso l'isolato luogo dell'incidente e studiano un modo per evitare guai alla ragazza, qualcun altro arriva lì prima di loro, complicando i piani.

Presentato al South by Southwest poche settimane fa, Hallow Road sta per debuttare nei cinema inglesi distribuito dalla Universal. A scrivere questa storia è stato William Gillies, al suo esordio nel lungometraggio, mentre dietro la macchina da presa c'è Babak Anvari, il regista di origine iraniana che ha vinto un BAFTA per il suo Sotto l'ombra e che è indicato come il regista di un nuovo Cloverfield, sequel dell'originale di Matt Reeves.

