Guardiani della Galassia Vol.3: un video con i protagonisti annuncia l'apertura delle prevendite!

Ci siamo, manca meno di un mese all'arrivo nei cinema il 3 maggio prossimo di Guardiani della Galassia Vol.3. Intanto, Chris Pratt, Zoe Saldana e gli altri protagonisti ci annuncia l'apertura ufficiale delle prevendite dei biglietti per il nuovo atteso film Marvel di James Gunn.

Sono ufficialmente aperte le prevendite dei biglietti per il film Marvel Studios Guardiani della Galassia: Volume 3, l'attesissimo terzo e ultimo capitolo della trilogia di Guardiani della Galassia di James Gunn, che arriverà il 3 maggio nelle sale italiane. Per prenotare i biglietti è possibile accedere al sito https://www.guardianidellagalassia.it/, in continuo aggiornamento.

Ad annunciarci l'apertura delle prevendite sono gli stessi protagonisti del film in questo video:



Guardiani della Galassia Vol. 3: L'annuncio ufficiale dell'apertura delle prevendite dei biglietti - HD

Guardiani della Galassia Vol3: la trama ufficiale, il cast e il trailer italiano del film

Nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia: Volume 3, l’amato gruppo di improbabili Super Eroi si sta ambientando a Knowhere. Ma non passa molto tempo prima che le loro vite vengano stravolte dal turbolento passato di Rocket. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire la sua squadra intorno a sé in una pericolosa missione per salvare la vita di Rocket, una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.



Il film è interpretato da Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, con Vin Diesel nei panni di Groot e Bradley Cooper in quelli di Rocket nella versione originale, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter e Maria Bakalova.