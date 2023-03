Guardiani della Galassia 3, James Gunn risponde a fan arrabbiato per l'Alto Evoluzionario nero

News Cinema

Quando sui social un fan si è scagliato contro la scelta a suo dire politicamente corretta di un attore nero, Chukwudi Iwuji, per interpretare l'Alto Evoluzionario in Guardiani della Galassia vol.3, James Gunn l'ha mandato a quel paese col suo stile.

L'inclusività a Hollywood è una parola d'ordine, e condannarla è un'azione praticamente istintiva sui social, anche solo con un'emoticon: a questo giro è toccato (di nuovo) al regista James Gunn affrontare questo tipo di processo, per Guardiani della Galassia vol. 3. Il villain Alto Evoluzionario è interpretato dall'attore nero Chukwudi Iwuji, quindi con fattezze diverse da quelle conosciute dagli appassionati Marvel sin dal 1966. Premettendo che il personaggio ha avuto nei fumetti vari aspetti, anche con "pelle" di colore assai innaturale, in questo caso Iwuju è anche un rinomato attore della Royal Shakespeare Company... e la critica si è ritorta contro il fan che l'ha emessa. Gunn gli ha risposto per le rime.

James Gunn sull'Alto Evoluzionario nero: "Non me ne frega un cazzo della sua etnia"

James Gunn è agli ultimi atti del suo lavoro per i Marvel Studios, dato che come sappiamo è il nuovo responsabile dei DC Studios con Peter Safran. Prima però il 3 maggio arriverà in sala il suo commiato dal Marvel Cinematic Universe, cioè Guardiani della Galassia vol. 3, che tra l'altro ha rischiato anni fa di non dirigere, proprio per una campagna di cancel culture nei suoi riguardi (a causa di tweet di cattivo gusto di diversi anni prima, per i quali si era anche già scusato!). Dopo aver visto l'aspetto dell'Alto Evoluzionario nel film, con le fattezze del britannico-nigeriano Chukwudi Iwuji, un fan si è lamentato: si può pure scegliere un'altra minoranza e non solo i neri? Al prossimo giro un altro eroe o cattivo sarà omosessuale, trans o gender fluid? Ancora casting non basati sulle capacità attoriali? Insomma, l'attacco è il classico, quello contro la "dittatura del politicamente corretto". Gunn però, anche considerando il curriculum dell'attore scelto e la natura del personaggio, non ha subito passivamente la critica (non lo fa mai, peraltro).

Ho scelto l'attore migliore, punto, e la persona migliore per il ruolo. Non me ne frega un cazzo dell'etnia di Chukwudi Iwuji, quindi piantatela con queste supposizioni razziste sul PERCHÉ sia stato scelto. E comunque, interpreta un tizio che è stato quasi sempre viola.