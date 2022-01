Greta e le favole vere: riprese terminate per il film con Raoul Bova, Donatella Finocchiaro e Sabrina Impacciatore

News Cinema

Concluse in Trentino-Alto Adige le riprese di Greta e le favole vere, diretto dal regista di Youtopia Berardo Carboni. Nel cast Raoul Bova, Donatella Finocchiaro e Sabrina Impacciatore.

Sono terminate ieri in Trentino-Alto Adige le riprese del film Greta e le favole vere, diretto da Berardo Carboni (Youtopia) e scritto da lui assieme a Fabio Di Ranno e Valeria Giasi. La lavorazione ha avuto una durata di sei settimane e si è svolta tra Roma e il Trentino-Alto Adige. Prodotto da Martha Capello e Ilaria Dello Iacono per Pegasus e Vision Distribution, con Rai Cinema e Giovanni Cova per QMI, Greta e le favole vere è interpretato da Raoul Bova, Donatella Finocchiaro, Sabrina Impacciatore, Federico Cesari, Demetra Bellina, i giovanissimi Sara Ciocca e Mattia Garaci e con Darko Perić (Helsinki ne La casa di carta). L’opera ha ricevuto il sostegno da parte del Mic - Direzione Generale Cinema e della Trentino Film Commission. Ilaria Dello Iacono, fondatrice di Pegasus, ha dichiarato:

Abbiamo deciso di puntare su una pellicola per famiglie, che può vantare un talentuoso regista visionario come Berardo Carboni e un cast di altissimo livello, uniti per raccontare questa fiaba bellissima. Una fiaba contemporanea che sa parlare al cuore degli spettatori perché affronta in modo emozionante un tema che ci coinvolge e ci coinvolgerà sempre di più: la tutela dell’ambiente, la protezione delle meraviglie della natura che rendono unico questo pianeta, di cui il territorio del Trentino-Alto Adige ne è una impressionante manifestazione. Pegasus è concretamente impegnata sul fronte dell’eco-sostenibilità, poiché rispetta il più possibile nei set delle produzioni e nei propri uffici i criteri dell’economica circolare.

Greta e le favole vere: la trama

Greta ha nove anni ed è bravissima a realizzare gli addobbi natalizi con la sua babysitter, Katy. La bambina crede così tanto in Babbo Natale, da decidere di portare una letterina a Nicola, il suo vicino di casa, che le fa credere di essere l’assistente personale di Babbo Natale. Ovviamente Nicola le ha mentito e quando viene smascherato da Greta le confessa di non avere nessun rapporto con Babbo Natale. Nicola - che è un bravissimo illustratore - per farsi perdonare le disegna una fiaba animata che le cambierà la vita: la protagonista della fiaba è Greta Thunberg, una ragazzina che si chiama come lei e che è riuscita a cambiare il mondo, portando al centro dell’attenzione i problemi ambientali e trascinando con la sua determinazione milioni di ragazzi. Anche Greta vuole seguire il suo esempio e così cerca di salvare Roccia, un’orsetta con la quale stringe un rapporto magico e dolce. Roccia è stata rapita in Norvegia dai perfidi Igor e Valentina, che a casa loro ospitano anche un ragazzino in affidamento, Sauro. Greta e Sauro fanno amicizia e un giorno, all’insaputa dei genitori di Greta e con la complicità di Nicola e Katy, escogitano un piano per far sì che Roccia (ormai ribattezzata Libera) possa tornare in Norvegia. Riusciranno Greta e Sauro a portare a termine la loro missione? O verranno fermati dai malvagi, pronti a tutto pur di rimettere le mani sull’orsetta? I due bambini vivranno un’avventura piena di sorprese e di tante emozioni che non dimenticheranno mai...