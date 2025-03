Gremlins, Jenna Ortega vorrebbe essere coinvolta nel franchise: "Chiamatemi"

News Cinema

Jenna Ortega desidera ampliare ancor di più la sua esperienza cinematografica e si candida spontaneamente per il prossimo capitolo dei Gremlins

La carriera di Jenna Ortega potrebbe coinvolgere ad un certo punto i Gremlins? È quanto spera l’attrice, come ha riferito di recente in occasione del Festival SXSW South by Southwest. Negli ultimi anni, si è avvicinata soprattutto al genere più oscuro su grande e piccolo schermo, come co-protagonista di Scream del 2022 e del suo diretto sequel Scream 6, così come ha guidato verso il successo il cast di Mercoledì su Netflix, interpretando la giovane Addams alle prese con omicidi, misteri e mostri. Ma Jenna Ortega non è ancora stufa dei misteri e neppure dei franchise e le piacerebbe sperimentare ad un certo punto il mondo dei Gremlins.

Greemlins, Jenna Ortega vorrebbe prendere parte al franchise: “Chiamatemi”

Dopo Beetlejuice Beetlejuice e assassini a sangue freddo in Scream, Jenna Ortega non ha più paura di niente e nessuno sullo schermo e spera un giorno di poter lavorare anche con i Gremlins. Sul red carpet per la promozione del film Death of a Unicorn durante il SXSW, all’attrice è stato chiesto quale creatura mitologica vorrebbe rivedere sullo schermo ed escludendo sirene e il mostro di Loch Ness ha menzionato i Gremlins. “Sapete cosa amavo davvero da bambina? I Gremlins. Mi piacerebbe tantissimo… Gremlins 3 o 4? Basta una chiamata e ci sono”, ha garantito come riporta Collider.

Non è così difficile pensare al ritorno dei Gremlins, poiché il 2025 è iniziato con un annuncio interessante che vedrebbe la Warner Bros. tenere d’occhio il franchise e valutare un ritorno con un terzo film assegnato proprio a Chris Columbus, che aveva scritto la sceneggiatura del primo film. Il progetto è nelle primissime fasi di produzione, ma Columbus aveva già svelato a Collider nel 2020 di avere buttato giù una bozza di sceneggiatura del progetto: “Ho scritto una sceneggiatura, quindi c'è una sceneggiatura esistente. Stiamo risolvendo alcuni problemi di diritti in questo momento, quindi stiamo solo cercando di capire quando sarebbe il momento migliore per realizzare quel film”, aveva rivelato anni fa. Quel momento sembra essere finalmente arrivato, ma coinvolgerà anche Jenna Ortega? Tra le attrici del momento, la Ortega ha costruito una solida posizione cinematografica e televisiva negli ultimi anni, per cui il suo nome potrebbe sicuramente generare forte interesse. Sapranno cogliere la sua candidatura spontanea?