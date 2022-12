Green Book: Frank Vallelonga Jr., attore nel film e figlio di Tony Lip Villalonga, trovato morto nel Bronx

News Cinema

Frank Vallelonga Jr., che nel film premio Oscar Green Book interpretava suo zio ed era figlio del personaggio ritratto da Viggo Mortensen, è stato trovato morto nel Bronx.

Un giallo ammanta la morte di Frank Vallelonga Jr., che nel film premio Oscar Green Book interpretava suo zio, Rudy Villalonga, secondo alcune fonti scaricato da una macchina lunedì notte su un marciapiede nel Bronx. Variety conferma la notizia, diffusa solo ieri. Vallelonga Jr. era figlio di Frank "Tony Lip" Vallelonga, protagonista della storia vera, interpretato nel film da Viggo Mortensen (l'uomo che scorta nel suo viaggio nell'America del Sud il pianista di colore Don Shirley).

Frank Vallelonga Jr., figlio e fratello d'arte dalla tragica fine

Vallelonga Jr., trovato in stato di incoscienza dalla polizia di New York in seguito a una telefonata e arrivato morto all'ospedale, aveva 60 anni. La polizia ha confermato anche di aver arrestato un uomo di 35 anni, Steven Smith, con l'accusa di "occultamento di cadavere", un'accusa un po' bizzarra, viste le circostanze del rirovamento. Il padre di Vallelonga Jr., Tony Lip, dopo un passato da buttafuori era diventato attore, ricoprendo in genere ruoli di malavitosi ne I Soprano, dov'era Carmine Lupertazzi, ma anche in Donnie Brasco e nel Padrino. Il figlio ne aveva seguito le orme, apparendo in Green Book ma anche nel film indipendente The Birthday Cake e in un episodio della serie tv The Neighborhood. Suo fratello, Nick Vallelonga, aveva co-sceneggiato Green Book e lo aveva prodotto. La causa della morte del suo sfortunato fratello non è stata ancora accertata, ma alcune fonti parlano di una probabile overdose.