Granchio Nero - Black Crab: il trailer dell'action-thriller svedese in arrivo su Netflix

Arriva il 18 marzo in streaming sulla piattaforma di Netflix questo film ambientato in un futuro prossimo devastato da una guerra catastrofica nel quale un gruppo di soldati affrontano una missione impossibile per cercare di fermare il conflitto. Nel cast anche Noomi Rapace.

Mentre purtroppo venti di vera guerra spirano sull'Europa, arriva da Netflix il trailer ufficiale di un action-thriller svedese in cui si immagina che il pianeta sia già stato dilanianto da una guerra apocalittica ancora in corso. Il film, che debutterà in streaming sulla piattaforma il 18 marzo, si intitola Granchio nero - Black Crab, e racconta di una missione impossibile portata avanti da un gruppo di soldati per cercare di fermare il conflitto.

Scritto e diretto da Adam Berg, il film vede protagonista Noomi Rapace assieme ad altri attori come Jakob Oftebro, Erik Enge, Dar Salim, Ardalan Esmaili, Aliette Opheim e David Dencik.

Granchio nero - Black Crab: il trailer ufficiale del film Netflix



GRANCHIO NERO è un thriller d'azione svedese ambientato in un mondo postapocalittico dilaniato dalla guerra. Nel corso di un inverno lungo e rigido sei soldati intraprendono una missione segreta attraverso un arcipelago ghiacciato per trasportare un misterioso pacco che potrebbe metter fine alla guerra. Quando si addentrano in territorio nemico, non hanno idea dei pericoli che li aspettano o di chi possano fidarsi. Ma per la pattinatrice di velocità divenuta soldatessa Caroline Edh, la missione è completamente diversa. Diretto da Adam Berg e interpretato da Noomi Rapace, GRANCHIO NERO segue sei soldati in una missione disperata per mettere fine a una guerra che ha distrutto le loro vite.