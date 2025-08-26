TGCom24
Home | Cinema | News | Grace Period, Peter Facinelli e Ashley Greene di nuovo insieme dopo Twilight per una rom com
Schede di riferimento
Peter Facinelli
Peter Facinelli
Ashley Greene
Ashley Greene
News Cinema

Grace Period, Peter Facinelli e Ashley Greene di nuovo insieme dopo Twilight per una rom com

Cristina Migliaccio

Si intitola Grace Period la commedia romantica diretta da Peter Facinelli e con protagonista la collega di Twilight Ashley Greene.

Grace Period, Peter Facinelli e Ashley Greene di nuovo insieme dopo Twilight per una rom com

Peter Facinelli e Ashley Greene hanno già condiviso lo stesso set per anni e a quanto pare anche il loro prossimo progetto è una questione di famiglia. Dopo Twilight, in cui hanno interpretato entrambi due vampiri della famiglia Cullen, le due star hanno replicato l’esperienza in Grace Period, una commedia romantica la cui sceneggiatura è stata firmata da Lily Anne Harrison, moglie di Peter Facinelli.

Grace Period, Peter Facinelli e Ashley Greene di nuovo insieme ma per una commedia romantica

Pare, dunque, che Grace Period sia realmente una questione di famiglia siccome la sceneggiatura è opera della moglie di Peter Facinelli, attore coinvolto in un ruolo di spicco nella commedia romantica: sarà, infatti, il regista. Un’esperienza tra l’altro condivisa con Ashley Greene, che in Twilight ha interpretato Alice, una delle figlie adottive di Carlisle ed Esme. Ospite del panel Meet the Cullens al Fan Expo Canada, Facinelli ha raccontato a Collider del suo prossimo progetto cinematografico che lo riunirà con Ashley Greene: “Abbiamo ancora due settimane di riprese. Lo monterò e sarà disponibile per voi l'anno prossimo. Si intitola Grace Period : tenetelo d'occhio perché è davvero speciale. È come Harry ti presento Sally..., ma è così carino. È una commedia romantica, e sapete chi è la mia star, chi è la mia protagonista? Ashley. È adorabile”.

La trama di Grace Period ruota attorno a Willa, una donna a un bivio che scopre che il suo orologio biologico sta avanzando più rapidamente del previsto. Decisa a prendere il controllo del proprio futuro, si affretta a congelare gli ovuli quando poi l’uomo perfetto appare nella sua vita, ma è il momento peggiore in assoluto. L’uscita della commedia romantica è stata già fissata per il 2026 e accanto ad Ashley Greene ci sarà Seth Green e Matt Walsh. Tempo fa, quando è stato presentato il progetto, Facinelli aveva dichiarato: “Sono entusiasta di tornare alla regia di Grace Period , un film che esplora con passione un argomento attuale, regalando al contempo qualche risata tanto necessaria nel mondo di oggi. Conosco Seth e Ashley da quella che sembra un'eternità, e non vedo l'ora di dirigere insieme il loro incredibile talento sullo schermo. Con la produzione di Wango Films e Peter Winther, e un cast di supporto stellare, stiamo creando qualcosa di davvero speciale che il pubblico adorerà”.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Peter Facinelli
Peter Facinelli
Ashley Greene
Ashley Greene
Cristina Migliaccio
  • Giornalista pubblicista
  • Netflix dipendente
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Venezia 2025 l'edizione più schierata? La polemica su Gerard Butler e Gal Gadot riassunta in breve
news Cinema Venezia 2025 l'edizione più schierata? La polemica su Gerard Butler e Gal Gadot riassunta in breve
Bone Lake: amore, morte, una strana coppia e un lago che nasconde orribili segreti nel trailer dell'horror indipendente
news Cinema Bone Lake: amore, morte, una strana coppia e un lago che nasconde orribili segreti nel trailer dell'horror indipendente
Twilight, Jackson Rathbone vorrebbe un prequel su Jasper: "Una storia di redenzione"
news Cinema Twilight, Jackson Rathbone vorrebbe un prequel su Jasper: "Una storia di redenzione"
Wicked - Parte 2, il regista: "Alziamo la posta, Elphaba è sola"
news Cinema Wicked - Parte 2, il regista: "Alziamo la posta, Elphaba è sola"
100 Nights of Hero: il primo teaser trailer con Nicholas Galitzine, Emma Corrin e Maika Monroe
news Cinema 100 Nights of Hero: il primo teaser trailer con Nicholas Galitzine, Emma Corrin e Maika Monroe
Stasera in TV: Film da vedere Martedì 26 Agosto, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Martedì 26 Agosto, in prima serata
Snoop Dogg non vuole più portare al cinema i nipoti dopo le loro domande su una coppia gay in Lightyear
news Cinema Snoop Dogg non vuole più portare al cinema i nipoti dopo le loro domande su una coppia gay in Lightyear
Street Fighter, Noah Centineo mostra il fisico scolpito nella prima immagine dietro le quinte
news Cinema Street Fighter, Noah Centineo mostra il fisico scolpito nella prima immagine dietro le quinte
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
John Wick 4
Starsky & Hutch
Coco Chanel & Igor Stravinsky
L'uomo dai 7 capestri
Influencer - L'Isola delle Illusioni
Pitch Black
Tre metri sopra il cielo
Babylon
Sessomatto
L'Uomo perfetto
Non mi scaricare
Moonrise Kingdom - una fuga d'amore
Film stasera in TV