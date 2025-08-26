Grace Period, Peter Facinelli e Ashley Greene di nuovo insieme dopo Twilight per una rom com

News Cinema

Si intitola Grace Period la commedia romantica diretta da Peter Facinelli e con protagonista la collega di Twilight Ashley Greene.

Peter Facinelli e Ashley Greene hanno già condiviso lo stesso set per anni e a quanto pare anche il loro prossimo progetto è una questione di famiglia. Dopo Twilight, in cui hanno interpretato entrambi due vampiri della famiglia Cullen, le due star hanno replicato l’esperienza in Grace Period, una commedia romantica la cui sceneggiatura è stata firmata da Lily Anne Harrison, moglie di Peter Facinelli.

Grace Period, Peter Facinelli e Ashley Greene di nuovo insieme ma per una commedia romantica

Pare, dunque, che Grace Period sia realmente una questione di famiglia siccome la sceneggiatura è opera della moglie di Peter Facinelli, attore coinvolto in un ruolo di spicco nella commedia romantica: sarà, infatti, il regista. Un’esperienza tra l’altro condivisa con Ashley Greene, che in Twilight ha interpretato Alice, una delle figlie adottive di Carlisle ed Esme. Ospite del panel Meet the Cullens al Fan Expo Canada, Facinelli ha raccontato a Collider del suo prossimo progetto cinematografico che lo riunirà con Ashley Greene: “Abbiamo ancora due settimane di riprese. Lo monterò e sarà disponibile per voi l'anno prossimo. Si intitola Grace Period : tenetelo d'occhio perché è davvero speciale. È come Harry ti presento Sally..., ma è così carino. È una commedia romantica, e sapete chi è la mia star, chi è la mia protagonista? Ashley. È adorabile”.

La trama di Grace Period ruota attorno a Willa, una donna a un bivio che scopre che il suo orologio biologico sta avanzando più rapidamente del previsto. Decisa a prendere il controllo del proprio futuro, si affretta a congelare gli ovuli quando poi l’uomo perfetto appare nella sua vita, ma è il momento peggiore in assoluto. L’uscita della commedia romantica è stata già fissata per il 2026 e accanto ad Ashley Greene ci sarà Seth Green e Matt Walsh. Tempo fa, quando è stato presentato il progetto, Facinelli aveva dichiarato: “Sono entusiasta di tornare alla regia di Grace Period , un film che esplora con passione un argomento attuale, regalando al contempo qualche risata tanto necessaria nel mondo di oggi. Conosco Seth e Ashley da quella che sembra un'eternità, e non vedo l'ora di dirigere insieme il loro incredibile talento sullo schermo. Con la produzione di Wango Films e Peter Winther, e un cast di supporto stellare, stiamo creando qualcosa di davvero speciale che il pubblico adorerà”.