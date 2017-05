Goodbye: vi presentiamo il cortometraggio musicale di Ludovico Di Martino con Teresa Romagnoli e Stefano Fresi

Ludovico di Martino è un giovane regista di talento. Un talento che gli abbiamo riconosciuto noi stessi qualche mese fa assegnandogli il Premio AQUA FILM COMINGSOON.it come miglior Filmmaker per il suo cortometraggio dal titolo La facile Felicità.

Uno dei nuovi lavori del 25enne regista romano s'intitola Goodbye, un cortometraggio musicale nato dall'incontro tra Di Martino e il celebre compositore jazz Massimo Nunzi, direttore dell'Orchestra Operaia, entrambi volenterosi di costruire una storia attraverso una particolare commistione tra musica e immagini, affrontando un tema sensibile come quello dei disturbi alimentari.



Il video, girato nel formato 1:1, vede protagonisti principali Teresa Romagnoli e Stefano Fresi, e racconta il viaggio di una ragazza alle prese con il più grande nemico che potesse mai incontrare: se stessa. A causa di un disturbo alimentare, nella paura di ingerire qualsiasi tipo di cibo, sarà costretta ad intraprendere una strada senza uscita, che la porterà alla rovina. O forse alla liberazione.



10 minuti di musica, immagini ed emozioni che vi presentiamo oggi in anteprima esclusiva per il web: