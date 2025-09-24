Good Fortune: il nuovo trailer della commedia con Seth Rogen e Keanu Reeves angelo pasticcione

News Cinema

La commedia di Aziz Ansari con Keanu Reeves, Seth Rogen e Keke Palmer, Good Fortune, esce in America il mese prossimo. Ecco il nuovo trailer ufficiale.

Da poco Good Fortune, commedia diretta da Aziz Anzari alla sua prima regia, con Keanu Reeves nel ruolo di un angelo un po' goffo, Gabriel, ha debuttato al Toronto Film Festival e adesso si prepara per l'uscita americana del 17 ottobre. Non è certo la prima volta che l'amato attore si cimenta in un ruolo divertente e stavolta lo fa al fianco di un altro maestro della commedia, Seth Rogen, e allo stesso Anzari. Della storia vi parleremo meglio sotto ma intanto del film è appena uscito un nuovo trailer originale, che vi mostriamo.

<a href="https://www.comingsoon.it/film/good-fortune/67281/video/?vid=47980" title="Good Fortune: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film con Keanu Reeves - HD">Good Fortune: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film con Keanu Reeves - HD</a>

Good Fortune: la trama e il cast di una commedia surreale

La storia di Good Fortune sembra strizzare l'occhio a classici come Una poltrona per duee La vita è meravigliosa (anche se Gabriel nel film ha le ali, che gli vengono però tolte per manifesta incapacità). Questa, comunque, è la trama ufficiale: "Un angelo dalle buone intenzioni ma piuttosto incapace di nome Gabriel si intromette tra un lavoratore precario in difficoltà e un ricco capitalista", scambiando le loro posizioni. Nel film ci sono anche Keke Palmer, Sandra Oh (nel ruolo di una... dirigente di Gabriel) e Stephen McKinley Henderson. A giudicare dalle immagini del nuovo trailer sembra un film molto divertente e la buona notizia è che prossimamente lo vedremo anche nei cinema italiani distribuito da Vertice 360. Anzari e Seth Rogen (il cui spassoso e premiatissimo The Studio, una serie Apple, vi consigliamo vivamente) si conoscono da molto tempo. Hanno lavorato insieme nel 2009 in Funny People, che Rogen ha anche prodotto, e successivamente in Facciamola finita, proprio dei creatori di The Studio, Evan Goldberg e Rogen. Quanto al lato comico di Reeves, è di recente tornato a far coppia con Alex Winter per una nuova avventura dei rispettivi personaggi in Bill & Ted Face the Music: popolarissimi in America, sono purtroppo meno conosciuti da noi.