Godzilla Minus One: la Toho diffonde il teaser trailer del nuovo film sul celebre mostro

Uscirà in Giappone a novembre e a dicembre in America Godzilla Minus One, trentesimo film giapponese della saga del mostro. La Toho animation ha diffuso il teaser trailer.

Godzilla sta tornando! E no, non parliamo del suo omologo americano, protagonista di film a grosso budget, ma dell'originale giapponese. La Toho aveva annunciato l'anno scorso il progetto di un nuovo film dedicato al mostro ed ecco che ora è uscito il primo teaser trailer di Godzilla Minus One, che uscirà in Giappone il 3 novembre e in America il primo dicembre.

Godzilla Minus One

Godzilla Minus One è il trentesimo film in live action della popolare saga Toho e Koji Ueda, presidente di Toho International, ha dichiarato:: "Ambientato nel Giappone post bellico, Gddzilla Minus One ci mostrerà di nuovo Godzilla come una forza potentissima e terrificante, come si può intuire dal teaser trailer. L'idea è che il Giappone, già devastato dalla guerra, incontra una nuova minaccia con Godzilla, che porta il Paese a 'meno uno'". A dirigere il film è Takashi Yamazaki, regista di Lupin III.