Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero: ecco il nuovo trailer ufficiale!

News Cinema

Arriva il nuovo, spettacolare trailer ufficiale del sequel diretto da Adam Wingard, King Kong - Il Nuovo Impero.

Dopo essersi scontrati in Godzilla vs. Kong, due delle più celebri creature del Monsterverse cinematografico uniscono le forze contro un nemico comune in Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, ancora diretto da Adam Wingard, che uscirà in America il 29 marzo e in futuro, non si sa ancora quando, anche da noi. Per l'occasione la Warner Bros. ha diffuso un nuovo e lungo trailer ufficiale da cui si intuisce parecchio della storia.

Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, la trama e il cast

Questo il comunicato di lancio del trailer: L'epica battaglia continua! Il Monsterverse cinematografico della Legendary dopo il duello esplosivo di Godzilla vs. Kong torna con una nuova avventura che vede il possente Kong e il temibile Godzilla insieme contro una minaccia colossale e sconosciuta all'interno del nostro mondo, che mette a rischio la loro vita e la nostra. Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero si immerge nelle storie di questi Titani e delle loro origini, nei misteri di Skull Island e oltre, mentre rivela la mitica battaglia che ha aiutato a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all'umanità. Nel cast tornano Rebecca Hall e Brian Tyree Henry, assieme a Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns e Fala Chen.