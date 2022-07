God's Country: il trailer del neo western con Thandiwe Newton

News Cinema

Presentato al Sundance Film Festival, esce in America a settembre il western con Thandiwe Newton God's Country, di cui è stato diffuso il trailer.

Sembra davvero interessante God's Country, descritto come un western contemporaneo e presentato in anteprima al Sundance Film Festival. Protagonista è Thandiwe Newton, diretta da Julian Higgins, che assieme a Shaye Ogbonna, adatta per il cinema la storia, tratta dal racconto "Winter Light" di James Lee Burke. Questo è l'intenso trailer appena uscito.

Come avrete intuito dal trailer, God's Country è la storia di una donna, una docente universitaria in lutto, che sorprende due cacciatori nella sua proprietà. Dopo essersi inutilmente rivolta alla polizia, si rende conto che deve difendersi da sola e la battaglia diventa sempre più intensa con conseguenze catastrofiche. Nel cast sottolineiamo la presenza di Jefferson White, un volto noto a chi segue la serie Yellowstone, Joris Jarsky e Jeremy Bobb. Il film esce in America il 16 settembre, non sappiamo ancora se avrà una distribuzione italiana.