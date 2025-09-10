Glen Powell non sarebbe forse diventato un attore affermato senza quel burlone di Chris Pratt e i consigli di Tom Cruise

News Cinema

Uno dei colleghi che hanno aiutato Glen Powell ad avere fiducia in sé stesso, anche se non aveva il fascino tenebroso di Christian Bale o Robert Pattinson, è stato Chris Pratt con la sua performance in Guardiani della Galassia. Anche Tom Cruise si è rivelato di grande aiuto per l'attore, che vedremo prossimamente in The Running Man.

Glen Powell ormai è un attore piuttosto famoso, per merito di Top Gun: Maverick, Hit Man, Tutti tranne te e soprattutto Twisters, ma c'è stato un tempo, ormai piuttosto lontano, in cui il nostro faticava molto ad affermarsi. Poi è successo che ha visto un collega compiere una rivoluzione che in qualche modo lo ha incoraggiato a non mollare e che ha affermato una tipologia di protagonista maschile diverso dal tipico bel tenebroso e capace di fare dell'ironia sugli altri e soprattutto su sé stesso. Questo collega è Chris Pratt e il film di rottura che costui ha interpretato è Guardiani della Galassia di James Gunn, uscito nello stesso anno - il 2024 - in cui Powell ebbe un piccolo ruolo ne I Mercenari 3. L'attore, comunque, è grato anche a Tom Cruise, a cui ha chiesto consiglio quando si è cimentato per la prima volta in un thriller d'azione. Parliamo di The Running Man, adattamento, firmato Edgar Wright, del romanzo di Stephen King L'uomo in fuga.

Glen Powell e la rivoluzione di Chris Pratt

Andiamo con ordine. In un'intervista a Variety, Glen Powell ha parlato per prima cosa della sua ammirazione per Chris Pratt, che in Guardiani della Galassia ha interpretato Star Lord al secolo Peter Jason Quill. Nel primo film della famosa saga tratta dagli omonimi fumetti Marvel, i personaggi avevano il merito di non prendersi troppo sul serio e Pratt aveva reso il suo, che era un ladro in fuga che formava una squadra di improbabili eroi, in una simpatica canaglia. La sua performance colpì moltissimo Glen Powell:

Ricordo quando Chris Pratt spaccò in Guardiani della Galassia. Non c'è dubbio che mi fu davvero d'aiuto, non essendo io né torvo né tenebroso. Io non sono tipo Christian Bale. Christian Bale ha una certa gravitas e un peso specifico, e anche Pattinson è così. Ma quando apparve sulla scena Pratt e cominciò a comportarsi in maniera buffa e un po’ sopra le righe, a quel punto mi sentii a casa e proprio in quel momento compresi che avevo una marcia in più che Hollywood considerava necessaria e che non molti hanno.

Glen Powell e i consigli di Tom Cruise

Passando a Tom Cruise, Glen Powell si è dunque rivolto a lui in cerca di aiuto quando si è dovuto preparare per The Running Man. Tom gli ha detto di cominciare il lavoro sul personaggio proprio dal fisico:

Sapevo che nel libro di Stephen King il mio personaggio, Ben Richards, era un carro armato, così mi sono detto: "Ok, devo diventare una specie di arma vivente", per cui mi sono allenato. Ho messo su un sacco di muscoli, un po’ perché mi servivano e un po’ per poter parare i colpi, ma anche, anzi soprattutto per compiacere il pubblico. Quindi ho smesso di pensare: "Sono un attore in un film" e mi sono detto: "Sono un atleta top". Mi sento molto fortunato ad avere un amico come Tom a cui posso dire: "Cosa posso fare per sopravvivere a questo?".

In un'intervista meno recente Glen Powell aveva raccontato un altro divertente aneddoto su Tom Cruise dispensatore di consigli su come rimettersi in forma e su cosa fare e non fare:

Mi avevano detto di mettere nel caffè dell'ashwagandha, dei funghi reishi, dei funghi Cordyceps e altra roba del genere. Quindi li ho messi nel caffè, ho mescolato e ho versato il caffè in una specie di barattolo di vetro che ho portato sul set (di Top Gun: Maverick n.d.r.). Quel giorno dovevo volare e mi ricordo che ho cominciato a bere il caffè, ma con tutti quei funghi tritati dentro aveva un aspetto… insomma era disgustoso. Tom mi ha guardato per un istante e mi ha detto: "Hai l’aria di uno che sta mangiando un campione di feci. Che roba è?", e io: "Questa volta ho esagerato".

Ricordiamo che The Running Man arriverà nelle nostre sale il 6 novembre distribuito da Eagle Pictures. Ecco di nuovo il trailer: