Glass Onion - Knives Out: Rian Johnson ha già un'idea per Cena con delitto 3 ed è davvero spassosa!

Il regista Rian Johnson, dopo l'uscita di Glass Onion Knives Out, secondo capitolo dedicato al detective Benoit Blanc, ha già in mente un'idea per il terzo film...ed è molto esilarante a detta sua.

Il regista e sceneggiatore della saga Knives Out, Rian Johnson, sta già pensando al terzo capitolo e avrebbe un'idea davvero insolita su dove ambientarlo. Dopo il successo di Cena con Delitto e del secondo capitolo Glass Onion: Knives Out, la saga di Knives Out avrà un terzo capitolo con protagonista il detective Benoit Blanc.

L'idea di Rian Johnson per il terzo capitolo della saga di Knives Out

In una recente intervista, Johnson ha dichiarato che gli piacerebbe che per il terzo capitolo ci fosse una nuova ambientazione, qualcosa di più complesso e che rappresenti per lui una sfida. Un'idea, in realtà, il regista ce l'ha già e gli è venuta in mente, prendendo ispirazione da un altro film che ha diretto: Star Wars - Gli ultimi Jedi.

E, quando gli è stato chiesto quale idea gli era venuta per la successiva ambientazione del terzo capitolo della saga mistery, ha risposto:

"Beh, ora vorrei portare il franchise nello spazio...credo sia arrivato il momento. Perché no? Portiamolo nello spazio e creiamo un moon mistery!"

Non sappiamo se davvero Johnson sarà così ardito da portare Benoit Blanc sulla Luna, anche perché per ora le notizie su un terzo capitolo di Knives Out sono piuttosto scarse: sicuramente Daniel Craig ritornerà a interpretare il famoso detective e ci sarà un cast completamente nuovo, ma al momento non si sa molto altro. Netflix produrrà altri sequel della saga, avendo firmato un accordo milionario con Rian Johnson, ma non si conosce ancora il numero preciso di film. Il regista ha anche confermato che non ci sarà alcun prequel su Benoit Blanc, ritenendolo non necessario.