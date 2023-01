Glass Onion, il personaggio di Hugh Grant secondo il regista, il retroscena

News Cinema

Rian Johnson ha spiegato come sia nato il cammeo di Hugh Grant in Glass Onion: ha un'idea chiara di chi sia il personaggio, nonostante i pochi secondi della sua presenza sullo schermo.

Se avete visto Glass Onion - Knives Out su Netflix (o al cinema), dovreste sapere che abbiamo saputo in una scena qualcosa di più della vita privata del detective Benoit Blanc alias Daniel Craig. In una breve scena abbiamo visto che Benoit convive con un partner... e quel partner era interpretato da Hugh Grant, con la consueta ironia. Ma rimarrà solo un cammeo? Rian Johnson, regista e sceneggiatore, ne ha parlato al podcast Empire Spoiler Special. Leggi anche Glass Onion, la tradizione che lega Noah Segan e Rian Johnson

Hugh Grant in Glass Onion partner di Benoit Blanc: chi è il personaggio?

Rian Johnson si è divertito a infilare un gran numero di cammeo in Glass Onion: Knives Out (non ultimi i compianti Angela Lansbury e Stephen Sondheim), però un'apparizione ha gettato luce sulla vita privata dell'investigatore Benoit Blanc, portato sullo schermo da Daniel Craig. Benoit sembra convivere con un partner inglese, interpretato da Hugh Grant. Cammeo spiritoso o meno, non sono pochi gli spettatori che hanno trovato divertente l'idea, forse troppo divertente per esaurirsi con una comparsata. Rian Johnson, autore come sempre di sceneggiatura e regia, ha ben presente chi sia il personaggio e ringrazia ancora Grant per essersi prestato alla gag. Non può finire così!

Sono una coppia. Lui si chiama Phillip. In pratica ho semplicemente pensato chi mi avrebbe divertito di più vedere con Benoit Blanc e ho pensato a Hugh Grant. È troppo simpatico, è venuto sul set un giorno solo, ha fatto quell'unica scena fuori contesto e si è affidato a noi per il modo in cui l'avremmo messa nel film. Adoro poi che si dia alla cucina, sta cercando di fare il pane a lievitazione naturale. Non so se vede sé stesso come il Watson dello Sherlock / Blanc, ma si possono avere attività separate. In più l'appartamento è così bello, non riesco a immaginare che Blanc se lo possa permettere, quindi penso che sia lui ad avere un lavoro vero.