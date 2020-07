Glass: la spiegazione del film

News Cinema

A quel gran furbone di M. Night Shyamalan piace sorprendere il pubblico quando nei suoi film si arriva vicino ai titoli di coda. A proposito di Glass, vi spieghiamo il finale del film nel caso cerchiate un confronto con quanto avete capito voi.

Con Glass il regista e autore M. Night Shyamalan completa la trilogia sulla sua visione di una origin story di supereroi ancorata nel mondo reale e non fantasy. Nel 2000 in Unbreakable avevamo conosciuto i personaggi di David Dunne e Elijah Price, rispettivamente interpretati da Bruce Willis e Samuel L. Jackson. Molti anni più tardi nel 2017 è arrivato Split che a sorpresa si è rivelato essere un sequel, in cui il personaggio di James McAvoy di nome Kevin Crumb aveva ben 24 personalità differenti, tra cui la feroce Bestia. Nel 2019 infine Glass ha chuso i conti narrativi portando Dunne, Price e Crumb al confronto finale. Quella che segue qui sotto è la spiegazione della fine di Glass, visto che anche in questo caso Shyamalan non ha rinunciato ai suoi famosi twist prima dei titoli di coda. Avvertimento superfluo: leggere la spiegazione di un finale significa incappare in spoiler e rovinarsi la visione del film nel caso non lo si abbia ancora visto. Chiaro, no?

Glass: la spiegazione del finale del film di M. Night Shyamalan