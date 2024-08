Giulio Regeni: iniziate le riprese di un documentario di Simone Manetti col sostegno della famiglia

News Cinema

Movimento Film, con la regia di Simone Manetti, ha iniziato le riprese di un film sul caso del ricercatore Giulio Regeni, assassinato in Egitto e ancora senza giustizia. Il documentario ha il sostegno della famiglia di Giulio.

Sono passati 6 anni dall'atroce omicidio, in Egitto, del giovane ricercatore italiano Giulio Regeni, 8 anni senza giustizia, nonostante dei responsabili si conoscano nomi e cognomi e ci sia un procedimento giudiziario in corso che deve affrontare molti ostacoli e ostracismi per arrivare alla verità. Il suo delitto è una ferita ancora aperta nel cuore di ogni cittadino onesto di questo paese. Sul caso sono iniziate le riprese di un documentario, per la regia di Simone Manetti, con la consulenza di Alessandra Ballerini, prodotto da Mario Mazzarotto per Movimento Film e col sostegno dei genitori di Giulio.

Un documentario su Giulio Regeni

Simone Manetti dall'inizio del processo sta filmando tutte le udienze e seguendo in aula i genitori di Giulio, Paola Deffendi e Claudio Regeni e l'Avvocata Alessandra Ballerini, che, con il supporto del "popolo giallo" e della "scorta mediatica" stanno cercando di ottenere una verità processuale. La drammatica vicenda del giovane ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso in Egitto tra il 25 gennaio e il 3 febbraio 2016, che ha fatto il giro del mondo, e ha coinvolto coscienze e modificato leggi e giurisprudenza, da sei mesi ha iniziato a trovare finalmente spazio anche nelle aule di tribunale. 103 mesi di depistaggi, colpi di scena e segreti che dall'inizio del 2024 vengono analizzati nel processo in Corte d'Assise che si sta svolgendo presso il Tribunale di Roma. Una vicenda tragica e cruenta che ha coinvolto alte sfere della politica egiziana, italiana e internazionale, sollevando la mai risolta questione: può, la ragione di Stato prevalere sulle ragioni della Giustizia? Il documentario, che prevede l'utilizzo di materiali esclusivi ed inediti, nasce dall'esigenza e dalla generosità della famiglia Regeni di offrire una testimonianza onesta e dettagliata che possa raccontare "tutto il male del mondo" che si è abbattuto sulla loro esistenza e gli otto anni e mezzo di faticoso percorso di giustizia.