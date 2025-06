Giovanni Esposito e Susy Del Giudice ospiti al BCT Festival di Benevento 2025 con Nero

News Cinema

Giovanni Esposito e Susy Del Giudice sono stati tra gli ospiti della seconda giornata del BCT Festival del Cinema e della Televisione di Benevento 2025. I due attori, marito e moglie nella vita reale, ci hanno raccontato la loro esperienza con Nero, debutto alla regia di Giovanni Esposito.

BCT Festival di Benevento 2025, Giovanni Esposito e Susy Del Giudice raccontano Nero

Nero è stato presentato in anteprima al Torino Film Festival 2024 ed è arrivato in sala a partire dal 15 maggio 2025. Tra Castel Volturno e Mondragone, in provincia di Napoli, si muove Paride, detto Nero (Giovanni Esposito), un delinquente che vive alla giornata e si occupa di Imma (Susy Del Giudice), sua sorella autistica. Un giorno, durante una rapina finita male, Nero scopre di avere un dono inspiegabile: può guarire le persone, ma il prezzo di questo superpotere è quello di perdere uno dei cinque sensi, ogni volta che ne fa uso.

Nero, muoversi tra commedia e dramma è possibile? Rispondono Giovanni Esposito e Susy Del Giudice

Il film è stata un'autentica sorpresa per il pubblico e la critica, ricevendo anche una candidatura ai Nastri d'Argento per Esposito come Miglior Regista esordiente. La pellicola, inoltre, mescola brillantemente diversi generi, tra cui il dramma e la commedia. Perciò, durante la chiacchierata con noi giornalisti non si può non chiedergli se il confine tra entrambi può essere varcato e in base a che condizioni è possibile farlo: "Secondo me - risponde Giovanni Esposito - il confine può e deve essere varcato in ogni momento, l'importante è che si resti credibili sia nel fare commedia che nel dramma. Se lo spettatore ci crede, allora, non hanno confini, possono essere mescolati, come quando all'orizzonte troviamo il rosso che si unisce al viola, al bainco, deve emozionare in ogni caso...".

"Stranamente - gli fa eco, ironica, Susy Del Giudice - mi trovo d'accordo con mio marito. Ha ragione. Perché sono come un concavo e un convesso. Se si incastrano nella maniera perfetta, diventa qualcosa di esilarante, che può viaggiare sullo stesso binario".

Ma per l'attore/regista a contribuire alla credibilità del film e al bilanciamento tra i suoi elementi gioca una parte importante anche la sceneggiatura, scritta a sei mani da Esposito, da Francesco Prisco e Valentina Farinaccio: "A rendere il film credibile è sicuramente una sceneggiatura solida pensata e portata avanti in mesi di lavoro. Non ci siamo concessi riposo, perché volevamo che la credibilità avesse basi solide. Poi anche un cast che fosse in grado di sostenere l'emotività dei personaggi, che riuscisse a trasmettere le loro emozioni. E, in questo film, c'è un cast davvero incredibile". Il cast in questione comprende anche Anbeta Toromani, Giovanni Calcagno, Peppe Lanzetta, Marius Bizau, Riccardo Ciccarelli, Emmanuel Dabone, Gennaro Di Biase, Vittorio Ciorcalo, con la partecipazione speciale di Roberto De Francesco, Cristina Donadio e Alessandro Haber.

"Imma è stato un personaggio difficile, ma che mi porterò dentro per sempre", Susy Del Giudice racconta l'esperienza sul set di Nero

Grande interesse ha suscitato, in Nero, anche l'interpretazione di Susy Del Giudice del personaggio di Imma: sorella autistica di Nero, rappresenta nella vita del delinquente un faro di luce e di umanità. Ma come è stato riuscire a costruire un personaggio così complesso? L'attrice risponde con franchezza, riconoscendo anche il merito del marito nel darle una mano per il ruolo: "E' stato duro lavorare con Imma, è un personaggio particolare, delicato, ci sono entrata con grande rispetto, ero spaventata perché ho letto didascalie ma non battute, Imma emette dei suoni, ma non parla. Giovanni mi ha aiutato tantissimo, ma devo ringraziare la dottoressa Alessandra Borghese, che lavora e studia l'autismo. Nessuno poteva avvicinarmi più di lei a questo mondo e grazie a entrambi sono riuscita a fare questo personaggio che mi porterò dietro per sempre".

Per Imma, ci racconta Giovanni Esposito, ha sempre pensato che Susy Del Giudice sarebbe stata perfetta e ha scritto il personaggio pensando a lei. Ma, l'attrice e compagna ha superato le sue aspettative ed è stata in grado di dare al personaggio sfumature nuove e inattese: "Ho sempre avuto in mente lei per il ruolo di Imma, sapevo che lei poteva regalare tanto al personaggio. Quando hai un attore bravo, in certe parti, devi lasciarlo fare, lasciargli la giusta libertà. Ci vuole una mediazione e lasciare che esprima la propria creatività. La sceneggiatura continua a cambiare anche sul set e con gli attori bravi succede questo, è anche grazie a loro che le cose cambiano e ci sono aggiunte a cui tu - da regista - non avresti mai pensato".

Il legame tra Nero e Imma: fratello e sorella, ma anche padre e figlia

Il legame tra Imma e Nero è il cuore del film e viene veicolato attraverso scene dal grande impatto emotivo e di cui entrambi gli attori sono consapevoli. Riuscire a rendere la tenerezza che lega i loro personaggi è stata una sfida, perché l'autismo di Imma porta i due a essere non solo fratello e sorella, ma anche padre e figlia, in uno scambio di cura e amore continuo: "Nel film c'è un forte legame tra fratelli, in alcune scene in particolare c'è tanta tenerezza, diventano due bambini, ma anche papà e figlia".

Il nostro incontro, che ci ha dato un assaggio della mescolanza di generi di Nero, oscillando tra risate e riflessioni, si conclude con un'ultima battuta da parte di Susy Del Giudice: "Giovanni è meglio come marito o regista? Diciamo che mi va bene così, in questa forma ibrida, un po' marito e un po' regista".