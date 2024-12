Giornate Professionali di Cinema - Next Generation: al via da oggi a Sorrento la 47esima edizione

News Cinema

Giornate Professionali di Cinema: a Sorrento, un parterre straordinario e un ricco programma per la 47^ edizione. Ecco il programma di oggi 2 dicembre.

Sorrento. Inizia oggi, lunedì 2 dicembre, la 47^ edizione delle Giornate Professionali di Cinema – Next Generation, che offrirà un ricco programma di iniziative, tra proiezioni in anteprima, incontri e seminari. Le attività animeranno la splendida cornice di Sorrento, distribuite tra l’Hilton Sorrento Palace e il Cinema Teatro Tasso.

Un parterre straordinario di grandi talenti in arrivo in città per la manifestazione, in programma fino al 5 dicembre. Tra le presenze confermate quest’anno si segnalano quelle di Asia Argento, Andrea Arru, Massimiliano Caiazzo, Samuele Carrino, Sara Ciocca, Paola Cortellesi, Geppi Cucciari, Marco D’Amore, Celeste Dalla Porta, Fabio De Luigi, Christian De Sica, Francesco e Mario Di Leva, Elodie, Giovanni Esposito, Salvo Ficarra, Matilde Gioli, Francesco Gheghi, Valeria Golino, Lodo Guenzi, Valentina Lodovini, Romana Maggiora Vergano, Neri Marcorè, Lillo Petrolo, Valentino Picone, Leonardo Pieraccioni, Angelo Pintus, Luisa Ranieri, Barbara Ronchi, Serena Rossi, I Sansone (Federico e Fabrizio Sansone), Toni Servillo, Alessandro Siani e dei registi Cecile Allegra, Gianni Amelio, Roberto Andò, Fausto Brizzi, Andrea De Sica, Maura Delpero, Margherita Ferri, Paolo Genovese, Alessandro Genovesi, Gianluca Leuzzi (Me contro te), Gabriele Mainetti, Mario Martone, Giuseppe Miale di Mauro, Riccardo Milani, Ferzan Ozpetek, Antonio Pisu, Eros Puglielli, Giorgio Romano, Tiziano Russo, Paolo Sorrentino, Margherita Vicario (ordine alfabetico).

Tutti a Sorrento per presentare agli oltre 1500 accreditati, tra esercenti, distributori, produttori e operatori del settore, i loro prossimi film, o per ricevere la Chiave d’Oro nella serata in cui si attribuisce il BIGLIETTO D’ORO DEL CINEMA ITALIANO, il premio che l’ANEC assegna ai maggiori successi al botteghino. La serata, condotta da Gioia Marzocchi, sarà aperta al pubblico e si terrà mercoledì 4 dicembre (ore 20) nella Sala Sirene dell’Hilton.

IL PROGRAMMA DEL 2 DICEMBRE

Dal primo pomeriggio di lunedì 2 dicembre, con l’apertura delle attività riservate agli accreditati, che includono il Trade Show (il mercato delle tecnologie e dei servizi connessi al cinema) e l’apertura della Sala Virtual Reality realizzata nell’ambito degli AnecLAB TECH in collaborazione con Rai Cinema Channel VR, la manifestazione entra nel vivo accogliendo in città centinaia di operatori dell’industria cinematografica nazionale.

Molto attesa, soprattutto dai piccoli, la tradizionale festa a tema per l’accensione dell’albero di Natale, con il saluto di Mario Lorini (Presidente ANEC) e di Massimo Coppola (Sindaco di Sorrento), in programma lunedì alle ore 17 in Piazza Tasso, quest’anno realizzata in collaborazione con Eagle Pictures per il lancio di “SONIC 3 – il film” diretto dal regista Jeff Fowler.

Dopo il saluto dei Presidenti, ore 17.30 nella Sala Sirene dell’Hilton, iniziano con I Wonder Pictures (ore 17.45) ed Eagle Pictures (ore 18.30) le convention riservate alle società di distribuzione in cui si presentano tutti i titoli in uscita nel 2025.

Nove i titoli in anteprima che saranno proiettati alle Giornate Professionali di Cinema - Next generation, di cui ben 7 aperti alla città di Sorrento, con focus sul territorio campano, fra cui l’esordio lunedì sera con un evento speciale per la città. Si comincia con lunedì 2 (ore 19) all’Hilton con “Fatti vedere” (prodotto e distribuito da Eagle Pictures), diretto da Tiziano Russo con Matilde Gioli, Asia Argento (presenti in sala), Francesco Centorame e Pierpaolo Spollon.

Alle ore 20.30, al Cinema Teatro Tasso, ci sarà la prima proiezione del ciclo di eventi per la Città di Sorrento: con la serata DISNEY+ sul grande schermo il primo episodio della nuova serie originale italiana “Uonderbois”, girata e ambientata a Napoli, alla presenza dei registi Andrea De Sica e Giorgio Romano, degli autori Barbara Petronio e Gabriele Galli e degli interpreti Serena Rossi, Massimiliano Caiazzo e Francesco Di Leva.

Il primo convegno in programma, lunedì 2 dicembre all’Hilton (Sala Ulisse ore 15.15), promosso dall’ANEC in collaborazione con BOX OFFICE è dedicato al tema “FRANCIA E ITALIA: il rapporto tra distribuzione ed esercizio” - Best practice dal dialogo e collaborazione tra sala e distributore e promozione del prodotto nazionale all’estero. Modera: Paolo Sinopoli, Responsabile di Box Office Intervengono: Xavier Albert, Managing Director, Universal Pictures International, Italy and France, Rémi Guittet, Addetto audiovisivo Institut français Italia, Ambasciata di Francia in Italia, Mario Lorini, Presidente ANEC, Andrea Romeo, CEO e Founder I Wonder Pictures, Yoann Ubermulhin, Chargé de territoires / Territory manager Unifrance.

Intenso e significativo il programma che la 47ma edizione delle Giornate Professionali di Cinema – Next Generation riserva alle scuole del territorio. Si comincia lunedì 2, dalle ore 9.30 al Cinema Teatro Tasso con l’evento Rainbow dedicato alla serie tv “Gormiti - The New Era” dedicato agli alunni delle primarie. Si inizia con la proiezione di tre episodi della serie e si continua con il “Gormiti game” (il progetto scuola sulla sostenibilità) in cui i 4 costume character degli amatissimi supereroi insegneranno ai bambini come rispettare il nostro pianeta.

La manifestazione, principale appuntamento professionale dell’industria cinematografica italiana, è organizzata dall’ANEC in collaborazione con l’ANICA e si avvale del sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Sorrento, della Regione Campania, di SIAE con il patrocinio del MASE, dell’Ambasciata di Francia in Italia, del David di Donatello-Accademia del Cinema Italiano, di Cinema e Immagini per la Scuola; il partner tecnico ufficiale è Cinemeccanicaed il Main Media partner è Cinecittà News.

Per le proiezioni e gli eventi del programma aperti alla città il pubblico potrà accedere, fino ad esaurimento dei posti disponibili, con un invito prenotabile gratuitamente al numero WhatsApp 3773796860 o da ritirare di persona presso gli info point di piazza Tasso e di Villa Fiorentino in Corso Italia 53 a Sorrento. Sul sito ufficiale www.giornatedicinema.com è pubblicato il programma aggiornato della manifestazione.