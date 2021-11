Giornate di Cinema di Sorrento 2021: Vision Distribution mantiene salda la missione sui film italiani

News Cinema

È un'analisi cauta e misurata quella di Massimiliano Orfei, AD di Vision Distribution, che condivide il lavoro che sta facendo la società di produzione e distribuzione in questo delicato momento per le sale. Ecco i film dei prossimi mesi della distribuzione, annunciati alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento.

I numeri degli spettatori e il conseguente incasso dei film attualmente al botteghino sono confortanti e ispirano fiducia rispetto al periodo di aridità dell'ultimo anno e mezzo in cui il cinema ha subito il forte arresto che conosciamo a causa della pandemia. Detto questo, il lavoro per un completo recupero e un ritorno ai numeri pre-pandemici è ancora lungo, anche perché se alcuni titoli americani di grosso calibro trainano la ripartenza, i film italiani ancora non possono ritenersi soddisfatti dei risultati al box office.

Vision Distribution prosegue un encomiabile lavoro di produzione e distribuzione del nostro cinema, intanto con il forte titolo delle feste Chi ha incastrato Babbo Natale? di e con Alessandro Siani, e a seguire nel 2022 con Belli ciao di Gennaro Nunziante, America Latina dei fratelli D'Innocenzo, Corro da te di Riccardo Milani, Per niente al mondo di Ciro D'Emilio, Non sono quello che sono di Edoardo Leo, Brado di Kim Rossi Stuart e Falla girare di Giampaolo Morelli.

Abbiamo parlato dello stato di salute delle sale con Massimiliano Orfei, Amministratore Delegato di Vision Distribution.