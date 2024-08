Giornate degli Autori 2024: Ad Alice Rohrwacher il Premio SIAE Andrea Purgatori alla Carriera 2024

News Cinema

Sarà Alice Rohrwacher la destinataria del Premio SIAE Andrea Purgatori alla Carriera 2024, che le verrà consegnato durante la sessantunesima Mostra del Cinema di Venezia. Al festival la regista presenterà il corto Allégorie citadine.

Va ad Alice Rohrwacher il Premio SIAE Andrea Purgatori alla Carriera 2024, che le verrà consegnato, il 1° settembre alle ore 11:30, presso la Sala Perla del Palazzo del Casinò, e dunque pochi giorni dopo l'inizio della sessantunesima Mostra del Cinema di Venezia.

SIAE - Società Italiana degli Autori e Editori è main partner della ventunesima edizione delle Giornate degli Autori e sarà il Presidente Salvatore Nastasi a premiare la regista. Ecco la motivazione del riconoscimento:

Alice Rohrwacher è senza dubbio l'artista del realismo magico italiano di questo secolo, un’autrice capace di dar voce a un’intera generazione che desidera trovare nelle chimere uno strumento per trasmettere messaggi positivi, universali e incredibilmente concreti. Con questo riconoscimento vogliamo premiare un’autrice la cui poesia visiva è linfa rara e preziosa per nutrire il pubblico di oggi e il cinema del domani.

Alice Rohrwacher, che sarà al festival per presentare fuori concorso il cortometraggio Allégorie citadine, co-diretto insieme all'artista francese JR, prende il testimone da Luca Guadagnino, che è stato premiato lo scorso anno. Felice del riconoscimento, la regista ha dichiarato:

Il mio primo lungometraggio registrato alla SIAE, Corpo celeste, ha segnato l’inizio di un viaggio incredibile e avventuroso, e ringrazio la SIAE e il suo Presidente per questo importante riconoscimento, che è una spinta a viaggiare ancora. Vorrei anche ringraziare Carlo Cresto-Dina e Tempesta che mi hanno da sempre accompagnato nelle mie esplorazioni. Stiamo vivendo un momento difficile per il cinema libero e indipendente. Il cinema indipendente è il sistema immunitario dell’immaginario collettivo, e va protetto. Anche per questo accetto con orgoglio il premio SIAE nel nome di uno spirito libero com’era Andrea Purgatori.

Alice Rohrwacher è un'autrice molto amata sia in Italia che all’estero. Il suo ultimo film La Chimera è stato presentato a numerosi festival, a cominciare dal Festival di Cannes. Si è aggiudicato lo European Film Award per la migliore scenografia e ha ottenuto ben 13 candidature ai David di Donatello. Sempre a Cannes sono stati proiettati Corpo celeste (2011, nella Quinzaine des réalisateurs), Le Meraviglie (2014, vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria) e Lazzaro felice (2018, che ha conquistato ex aequo il premio per la migliore sceneggiatura). Alice ha avuto anche una nomination all'Oscar: nel 2024 il suo La Pupilla è stato candidato come miglior cortometraggio.