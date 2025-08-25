Gioco pericoloso, Elodie al centro del thriller psicologico in arrivo su Sky Cinema e NOW

News Cinema

Elodie, Eduardo Scarpetta e Adriano Giannini sono intrappolati in un pericoloso triangolo in Gioco pericoloso, thriller psicologico in arrivo questa sera su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW.

Diretto da Lucio Pellegrini, Gioco pericoloso arriva questa sera, lunedì 25 agosto 2025, in prima TV su Sky Cinema Uno e in contemporanea streaming su NOW a partire dalle ore 21:15. Nel cast figura anche Elodie con un ruolo di spicco. Definito un thriller psicologico, Gioco pericoloso analizza il delicato equilibrio tra arte, ossessione e desiderio in un crescendo di tensione narrativa. Tre sono i personaggi principali le cui storie s’intrecciano in un carico di suspense. Il primo è uno scrittore che sta affrontando la crisi della pagina, la seconda è un’ammaliante ballerina alle prese con il primo banco di prova d’autore e il terzo è un suo ex ambiguo che minerà gli equilibri della coppia.

Gioco pericoloso, tutto sul film con Elodie in arrivo su Sky Cinema e in streaming su NOW

Giada, la protagonista di Gioco pericoloso, è una ballerina professionista che sta producendo il suo primo spettacolo da protagonista. Carlo, invece, è uno scrittore in profonda crisi che sta cercando di affrontare il blocco della pagina bianca vagando alla ricerca di ispirazione. Giada e Carlo sono una coppia complice ed intima, ma entrambi sono fin troppo legati alla propria carriera e non intendono rinunciarci. Un giorno Carlo incontra Peter, un giovane artista emergente che desidera affermarsi nel mondo dell’arte contemporanea. Affascinato dal ragazzo, lo introduce anche a Giada credendo di poter istaurare un bel legame. Giada, però, reagisce in modo inaspettato alla visione di Peter e tenta in ogni modo di tagliarlo fuori dalla loro vita. Carlo non sa che Peter rappresenta una fetta del passato di Giada, un passato che ha tentato in ogni modo di superare e che invece sta tentando di riemergere, sempre più forte. Agli occhi di Carlo, Peter rappresenta una sorta di sblocco creativo, come una musa ispiratrice. Giada, invece, è sempre più inquieta e avverte una punta d’oscurità emergere nella sua vita.