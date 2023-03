Ghosted, il trailer: Chris Evans è un ingenuo innamorato nell'action con Ana de Armas

News Cinema

Arriva il 21 aprile su Apple TV+ il nuovo film d'azione con Chris Evans e Ana de Armas intitolato Ghosted, di cui ora possiamo vedere il primo trailer.

A diventare un fantasma ci pensa Ana de Armas.

Non in termini ectoplasmatici, ma secondo il significato del parola inglese Ghosting che la Treccani ha inserito tra i nuovi neologismi del 2015 con la seguente descrizione: "Comportamento di chi decide di interrompere bruscamente una relazione sentimentale e di scomparire dalla vita del partner, rendendosi irreperibile". Lo sfortunato partner in questione è Chris Evans, o meglio il personaggio di Cole da lui interpretato nel film.

Questa volta è il servizio streaming di Apple TV+ ad essersi accaparrato il nuovo action movie prodotto da Skydance. Diretto da Dexter Fletcher e intitolato Ghosted, il film apparentemente si inserisce nella scia di quella formula che combina attori famosi + alto budget + azione sopra le righe + facile divertimento chiedendo al suo pubblico da divano di spegnere il cervello. Insomma, titoli che svaniscono rapidamente dalla memoria come Red Notice, The Adam Project e The Grey Man di Netflix e The Tomorrow War di Prime Video. Per ora, è il trailer a parlare, mentre un giudizio completo lo si potrà dare dal 21 aprile quando Ghosted arriverà sulla piattaforma Apple.

Ghosted: trama e primo trailer del film d'azione di Apple TV+

Ghosted racconta la storia di un uomo che più onesto, buono e ingenuo non si può. Oltre che bello e incredibilmente single. Quando incontra una ragazza di nome Sadie, si convince che la fortuna abbia bussato alla sua porta. Cole e Sadie trascorrono un po' di tempo insieme e lui crede realmente di aver trovato la sua anima gemella. Dopo il primo appuntamento, però, lei scompare. Non risponde più alle telefonate, né ai messaggi. Lui la giustifica, pensando che il lavoro che la porta in giro per il mondo sia particolarmente impegnativo e quando avrà tempo, risponderà.

Guardate qui sotto il primo trailer di Ghosted, per capire subito che cosa la ragazza abbia da nascondere.