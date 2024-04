Ghostbusters: Minaccia Glaciale, tutti i nuovi Acchiappafantasmi

News Cinema

Il vecchio team storico lo conosciamo bene, ma in Ghostbusters: Minaccia Glaciale, chi sono alla fine le nuove leve di Acchiappafantasmi? Una breve guida per il film al cinema dall'11 aprile.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, al cinema dall'11 aprile, arriva dopo Ghostbusters: Legacy di tre anni fa, e ormai alla vecchia squadra di Acchiappafantasmi si sono associati dei nuovi volti, che vogliamo rapidamente descrivere in questo articolo. Il film di Gil Kenan in sala mette in scena una vera famiglia allargata, partendo dai discendenti del compianto Egon Spengler, alias Harold Ramis. Se conosciamo tutti Peter, Winston, Janine e Ray, è tempo di riconoscere Phoebe come piena protagonista della nuova saga di Ghostbusters...

Ghostbusters: Minaccia glaciale, gli Acchiappafantasmi originali e quelli nuovi nel film di Gil Kenan

Dal momento che l'azione di Ghostbusters: Minaccia glaciale si sposta a New York, patria degli Acchiappafantasmi, la famiglia Spengler abbraccia il mestiere col finanziamento di Zeddemore (come avevamo saputo negli end credits di Ghostbusters: Legacy). Quindi senz'ombra di dubbio il nuovo nucleo dei Ghostbusters è composto da mamma Callie (Carrie Coon), sua figlia Phoebe (Mackenna Grace) e suo fratello Trevor (Finn Wolfhard), con in più il nuovo compagno di Callie, cioè il professor Grooberson (Paul Rudd), adolescente nell'anima. All'inizio di Minaccia glaciale agiscono sulla Ecto-1, ma un guaio porta a galla che Phoebe è ancora minorenne... Lei però non vuole proprio esser messa da parte!





Ma cosa ne è stato di Lucky (Celeste O'Connor), che faceva battere il cuore di Trevor in Legacy? È ancora in squadra, attiva nel segretissimo nuovo laboratorio dei Ghostbusters, dove Zeddemore ha messo al lavoro il suo socio, il Dr. Lars Pinfield, interpretato dall'attore inglese James Acaster, un volto inedito nella saga. Anche se non è ancora un Acchiappafantasmi, è poi un personaggio fondamentale per la squadra la new entry Nadeem, con le fattezze dello scatenato comico Kumail Nanjiani: lo vediamo qui in basso con Lucky e Lars esplorare il suo misterioso retaggio familiare, colonna della trama di Minaccia glaciale.





E cosa ne è stato di Podcast, l'amico di Phoebe, Trevor e Lucky in Legacy? Il personaggio, ancora interpretato da Logan Kim, fa sempre parte della squadra e muore dalla voglia di accompagnare Phoebe nelle sue scorribande da Acchiappafantasma non autorizzata! Con l'aiuto di Stantz, i due indagano sulla "Minaccia glaciale", chiedendo aiuto al topo di biblioteca dr.Hubert (Patton Oswalt, altro nuovo acquisto).





Ma come si diceva fulcro della nuova saga di Ghostbusters si conferma lei, Phoebe, che non si sente capita proprio da nessuno: sarà anche minorenne, ma è più di tutti la vera erede della tradizione degli Acchiappafantasmi. Il suo problema sarà far accettare la sua stranezza al mondo, ma per prima dovrà accettarla lei stessa... Minaccia glaciale è in fondo la storia della sua crisi d'identità. Quale migliore sostegno ci può essere di un altro "strano" come il buon dr. Stantz (Dan Aykroyd)?