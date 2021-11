Ghostbusters Legacy: la fatica di Mckenna Grace in una scena tagliata

News Cinema

Mckenna Grace, tra i protagonisti del nuovo Ghostbusters Legacy, ha raccontato che la sua scena più faticosa è stata tagliata dal film. Ma ce la racconta...

Siete pronti ad accogliere Ghostbusters Legacy, nelle nostre sale dal 18 novembre? Come saprete già, il film vede nuovi protagonisti, che hanno però un legame con i vecchi Acchiappafantasmi. Vera star del film nei panni di Phoebe è la giovane (e ironica) Mckenna Grace, classe 2006: com'è evidente sin dal trailer, lei, un suo amico e suo fratello Trevor (interpretato da Finn Wolfhard) rinvengono e usano l'armamentario di Peter, Ray, Egon e Winston, tra cui l'iconico zainetto protonico. Proprio sullo zaino Mckenna ha avuto qualcosa da raccontare... Leggi anche Ghostbusters Legacy, cosa sappiamo del nuovo Ghostbusters 3

Ghostbusters Legacy, lo zaino protonico e la scena tagliata

Capita che anche le scene più dure da girare vengano tagliate nel montaggio definitivo di un film, e Ghostbusters Legacy di Jason Reitman non fa eccezione. L'amarezza per gli attori nasce quando una sequenza è stata particolarmente faticosa da girare. A Collider Mckenna Grace ha raccontato per esempio che nel film finito non vedremo un suo epico momento tra i campi... zaino protonico in spalla!

La mia scena più difficile è stata tagliata. C'era tutto un pezzo in cui portavo lo zaino protonico in un campo. Ed è stato... tipo per un'intera giornata si è trattato di caricarmi questa cosa enorme. Dopo avevo tipo tutti segni rossi sulle spalle, mi si erano irritate dallo strofinamento, perché mi avevano pure chiesto: vuoi la versione leggera? E io: no, viene meglio con lo zaino pesante, e c'ero solo io che correvo nel campo con questa cosa addosso... E dovevo recitare, in quelle condizioni era difficile, lui [Jason il regista, ndr] mi faceva: alza la voce! È stata proprio dura, avevo un sacco di insetti sulle gambe. Ma rimane la cosa più figa che abbia mai fatto!