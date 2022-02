Ghiaccio, intervista a Fabrizio Moro all'esordio alla regia

News Cinema

In arrivo nelle sale il 7, 8 e 9 febbraio per Vision, Ghiaccio è l'esordio alla regia del cantante Fabrizio Moro insieme a Alessio De Leonardis. Una storia di cui ci parla in questa intervista video.

Lo vediamo in questi giorni cantare Sei tu sul palco del Teatro Ariston per Sanremo 2022, ma Fabrizio Moro è pronto a presentare nelle sale per Vision Distribution il 7, 8 e 9 febbraio il suo primo film da regista, Ghiaccio, diretto insieme al suo sodale Alessio De Leonardis, in cui è presente anche proprio la canzone nella colonna sonora.

Una storia ambientata nella perfieria romana degli anni '90, in un'atmosfera che Moro conosce bene, quella in cui è cresciuto. Una storia nel mondo del pugilato, con un maestro (Vinicio Marchioni) che ai suoi tempi non è riuscito a sfondare, e un giovane talento (Giacomo Ferrara) pronto al grande salto verso il professionismo.

La parola ora a Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis, in questa intervista video.