Get Duked!: il trailer della commedia nera che ci insegna che è meglio non fare un corso di sopravvivenza

Carola Proto di 04 agosto 2020

Scozzese fino al midollo, buffa e irriverente, Get Duked! è la storia di un gruppo di stupidotti che si ritrovano in un mare di guai nelle verdi Highlands. Il nuovo film Amazon Original sarà dal 28 agosto in esclusiva su Prime Video, in versione originale, sottotitolata e doppiata.

Arriverà il 28 agosto su Amazon Prime Video, e non vediamo l'ora, la commedia un po’ demenziale e un po' nera, e scozzese dalla testa ai piedi Get Duked!, che un giornalista di Slashfilm descrive come un incrocio fra Hot Fuzz, Finché morte non ci separi e Wicker Man. Protagonista è un trio di ragazzi decisamente nerd che partecipano a una specie di campeggio che dovrebbe insegnare loro a diventare persone più forti e capaci di cavarsela in situazioni scomode, ma che invece finisce per riservare una bruttissima sorpresa: l'incontro con un contingente di rivali cresciutelli che vorrebbero togliere di mezzo il gruppetto. Siamo nelle Highlands e il trailer nuovo di zecca del film ci dà un assaggio delle disavventure a cui i poveri teenager andranno incontro. Get Duked! è diretto dal regista di video musicali Ninian Doff (qui al suo esordio cinematografico) e nel cast troviamo Samuel Bottomley, Rian Gordon, Lewis Gribben, Viraj Juneja, Kate Dickie, Kevin Guthrie, Jonathan Aris, Georgia Glen, Alice Lowe, Brian Pettifer, James Cosmo ed Eddie Izzard. Ecco la sinossi ufficiale del film: Dean, Duncan e DJ Beatroot sono tre giovani amici di Glasgow che per temprare il loro carattere partono per il campeggio conosciuto come il Duke of Edinburgh’s Award e basato su un vero programma per teenager, dove ricerca di cibo, lavoro di squadra e orienteering sono all'ordine del giorno.

Il trio non vede l'ora di lasciarsi andare e di abbandonarsi a fumare canne nelle Highlands scozzesi, ma si ritrova in squadra con il rigidissimo Ian determinato a rispettare le regole.

Un giorno, dopo essere usciti dal sentiero per terreni remoti, molto lontani dagli agi urbani a cui sono abituati, i ragazzi sono braccati da una forza misteriosa determinata a far scomparire il loro futuro Scopri Amazon Prime Video

