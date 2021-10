Gemelli ART: il cinema contribuisce all'iniziativa del Prof. Valentini, per un reparto circondato di bellezza

News Cinema

Al Policlinico Gemelli di Roma l'arte è in primo piano, grazie a un nuovo reparto in cui ai pazienti delle sedute di radioterapia e chemioterapia è offerta, dal cinema come dalle altre arti, una proposta di bellezza a cura della onlus Medicinema.

Il cinema e la bellezza possono allietare le sofferenze dei malati, se non proprio salvare il mondo. Il Policlinico Gemelli di Roma ha inaugurato, alla presenza del Ministro della Cultura, Dario Franceschini, un Reparto di degenza oncologica dedicato all'arte e all'ART (Advanced Radiation Therapy). Un'idea e un progetto diretto dal prof. Vincenzo Valentini, in cui la parte dedicata alla settima arte è curata da MediCinema Italia Onlus. Il tutto grazie alla preziosa collaborazione di Rai Cinema, Comingsoon.it e I Nastri d'Argento.

Il Gemelli ART (Advanced Radiation Therapy) Radioterapia del Dipartimento Scienze Radiologiche, Radioterapiche ed Ematologiche della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, è un reparto altamente specializzato, dotato di tecnologie all’avanguardia che lo rendono uno dei presidi europei più accreditati nella cura dei tumori. All'interno del Reparto sono presenti schermi e una sala video immersiva, dove i pazienti, durante le loro sedute di radioterapia e chemioterapia, possono scegliere la visione di contenuti di arte, musica e cinema e trovare sollievo riducendo stress e ansia. Il tutto sarà monitorato con una ricerca medico-scientifica, che potrà definire quanto l’arte visiva possa incidere sul benessere psico-fisico del paziente.

MediCinema Italia Onlus da anni collabora con il Gemelli ritenendo “il cinema come supporto terapeutico e riabilitativo”. Ha realizzato all'interno del Policlinico anche una vera sala cinema senza barriere dedicata all'accoglienza di pazienti e famigliari e all'interno del progetto Art4ART (acronimo che vuole significare “l’Arte per la Radioterapia Avanzata”), si occuperà della selezione e posizionamento di tutti i contenuti filmici da fruire in reparto. La sezione cinema del progetto sarà un grande contenitore, all’interno del quale molti prodotti di qualità da scegliere, consultare e visionare: contenuti large per poter selezionare lungometraggi, contenuti medium con i cortometraggi e contenuti small con brevi interviste ad attori e registi sui grandi temi dell'amore, dell’amicizia e del loro personale rapporto con la natura.

Così ha commentato l'iniziativa il Prof Valentini, Direttore Radioterapia Oncologica - Gemelli ART: “Numerosi studi internazionali dimostrano gli effetti benefici dell’arte in medicina, la fruizione dell’arte e il conseguente elevarsi dell’animo umano, consentono infatti ai pazienti di gestire meglio le loro emozioni, paure e ansie legate alla malattia e, al contempo, diminuiscono i livelli di stress, favorendo un recupero più rapido e una migliore risposta ai trattamenti. Un modello unico, ma replicabile in altri ambienti ospedalieri, che porta con sé risultati in termini di impatto sociale, sanitario, educazionale e umano. Un modello virtuoso che coinvolge diversi partner e che necessita del supporto di importanti stakeholders istituzionali e aziendali, un’opportunità per migliorare la vita e la qualità di cura del paziente e uno strumento di responsabilità sociale condivisa.”

Per i film di lungometraggio MediCinema ha invitato come a partner: Rai Cinema, attenta alle iniziative per il sociale, che per il Art4ART ha offerto una specifica library di commedie di qualità, scegliendo tutte pellicole premiate con i David di Donatello e i Nastri d’Argento, tra cui: Scialla di Francesco Bruni, La Mafia uccide solo d’estate di Pif, Viva la libertà di Roberto Andò, Smetto quando voglio di Sydney Sibilia, Ammore e Malavita dei Manetti Bros. Per i cortometraggi MediCinema ha collaborato con i Nastri d’Argento dei Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) che hanno messo a disposizione una selezione di opere premiate nelle ultime due edizioni dei Corti d’Argento.

Per la sezione dedicata alle interviste di cinema, sono stati realizzati brevi contenuti da MediCinema in collaborazione con il media partner Comingsoon.it, primo sito di cinema in Italia con 9 milioni di utenti unici mensili e 30 milioni di pagine viste al mese, che per il progetto Art4ART ha intervistato autorevoli personaggi del mondo del cinema.

Marco D’Ottavio, direttore marketing di Comingsoon.it ha dichiarato: "La collaborazione per il progetto Art4ART si inserisce all'interno di un percorso che stiamo facendo accanto a MediCinema in quanto crediamo nella forza del cinema, nella sua capacità di intrattenere e distrarre ma anche di alleviare le sofferenze. Rendere accessibile l'esperienza cinematografica all'interno delle strutture ospedaliere è una missione che merita visibilità e supporto."

Vi proponiamo un servizio video sull'inaugurazione, con il commento di Fulvia Salvi, prezidente di MediCinema Italia Onlus, Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato di Rai Cinema, e Laura Delli Colli, Presidente dei Giornalisti Cinematografici (SNGCI) e della Fondazione Cinema per Roma.